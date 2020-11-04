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aksam.com.tr
  • 04 Kasım 2020 Çarşamba 10:14
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Galatasaray'da Muslera iyileşene kadar kale Okan Kocuk'a emanet

Galatasaray'da Muslera iyileşene kadar kale Okan Kocuk'a emanet

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, -önemli bir hata yapmaması halinde- Fernando Muslera iyileşene kadar kaleyi Okan Kocuk'a emanet edecek.

Fatih Öztürk’ü bir anda kulübeye gönderen Okan Kocuk’un, Fernando Muslera’nın dönüşüne kadar da eldivenleri başkasına vermesine ihtimal verilmiyor. Terim’in de Muslera’sız süreçte önemli bir hata yapmaması durumunda Okan’la yola devam edeceği öğrenildi.

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