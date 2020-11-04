Galatasaray'da Muslera iyileşene kadar kale Okan Kocuk'a emanet

SPOR GÜNDEMİ

Terim'in devre arasında istediği ilk isim yine şaşırtmadı! Terim'in devre arasında istediği ilk isim yine şaşırtmadı! Devre arası transfer dönemine yoğunlaşan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in listesinin ilk sırasında yine Henry Onyekuru yer alıyor.

En çok penaltı Fenerbahçe'ye En çok penaltı Fenerbahçe'ye 7 haftası geride kalan ligde penaltılar ve kartların yoğunluğu gözlerden kaçmadı. Hakemler, bugüne kadar kritik kararlara imza attı. Ligde lehine en çok penaltı çalınan takımlar Fenerbahçe ve Karagümrük oldu. Antalyaspor ise gördüğü 4 kırmızı kartla zirveye çıktı!

Fenerbahçe'de dikkat çeken görüntü Fenerbahçe'de dikkat çeken görüntü Fenerbahçe, Antalyaspor'u son bölümlerdeki penaltı golüyle mağlup etti. Kaçan birçok pozisyona rağmen takımın panik yapmaması gözlerden kaçmadı.

Fatih Terim'den Feghouli kararı Fatih Terim'den Feghouli kararı Marcao ve Saracchi'nin Sivas maçına yetişememesi nedeniyle Terim farklı bir 11'le sahaya çıkacak. Tecrübeli teknik adam stoperde Donk'a, sol bekte ise Linnes'e şans tanıyacak. Terim, Feghouli ile ilgili kararını verdi.

Fenerbahçe'de Caner Erkin'e özgürlük Fenerbahçe'de Caner Erkin'e özgürlük Fenerbahçe'de Caner Erkin Antalya maçında rekor sayıda orta yaptı. Bunların gol olmaması ise eleştiri getirdi. Erol Bulut ise aksini düşünüyor.