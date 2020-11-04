Galatasaray'da Muslera iyileşene kadar kale Okan Kocuk'a emanet

Fatih Öztürk’ü bir anda kulübeye gönderen Okan Kocuk’un, Fernando Muslera’nın dönüşüne kadar da eldivenleri başkasına vermesine ihtimal verilmiyor. Terim’in de Muslera’sız süreçte önemli bir hata yapmaması durumunda Okan’la yola devam edeceği öğrenildi.
Devre arası transfer dönemine yoğunlaşan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in listesinin ilk sırasında yine Henry Onyekuru yer alıyor.
7 haftası geride kalan ligde penaltılar ve kartların yoğunluğu gözlerden kaçmadı. Hakemler, bugüne kadar kritik kararlara imza attı. Ligde lehine en çok penaltı çalınan takımlar Fenerbahçe ve Karagümrük oldu. Antalyaspor ise gördüğü 4 kırmızı kartla zirveye çıktı!
Fenerbahçe, Antalyaspor'u son bölümlerdeki penaltı golüyle mağlup etti. Kaçan birçok pozisyona rağmen takımın panik yapmaması gözlerden kaçmadı.
Marcao ve Saracchi'nin Sivas maçına yetişememesi nedeniyle Terim farklı bir 11'le sahaya çıkacak. Tecrübeli teknik adam stoperde Donk'a, sol bekte ise Linnes'e şans tanıyacak. Terim, Feghouli ile ilgili kararını verdi.
Fenerbahçe'de Caner Erkin Antalya maçında rekor sayıda orta yaptı. Bunların gol olmaması ise eleştiri getirdi. Erol Bulut ise aksini düşünüyor.
Gaziantep Futbol Kulübü'nün deneyimli file bekçisi Günay Güvenç, cuma günü evlerinde oynayacakları Beşiktaş maçını dört gözle beklediklerini belirterek, 3 puan almayı hedeflediklerini söyledi.