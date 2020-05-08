Galatasaray'da Muslera hariç hiçbir yabancı futbolcu maaş indirimine yanaşmıyor

Galatasaray'da yönetim futbolculardan maaş indirimi beklerken sadece Selçuk İnan ve Fernando Muslera'dan olumlu geri dönüş aldı. Muslera hariç hiçbir yabancı oyuncu indirime yanaşmıyor.

Galatasaray'da maliyetleri azaltmak için yapılan hamleye yabancı oyuncuların ağırlıkta olduğu isimlerden gelen cevap hem moralleri bozdu hem de yönetimi kızdırdı.



Vergiler hariç 60 milyon Euro ödeme taahhüdü verdikleri futbol takımından toplamda 10 milyon Euro indirim isteyen Galatasaray yönetimi, olumsuz cevap aldı. Futbolun durduğu nisan ve mayıs ayında futbolcularına her kulüp gibi ödeme yapmak istemeyen sarı-kırmızılı yetkililer, sadece takım kaptanları Selçuk İnan ve Fernando Muslera'dan olumlu geri dönüş aldı. Yabancıların başını çektiği oyuncuların çoğu, indirim talebini kabul etmezken son çare olarak FIFA'ya başvuracaklarını söylediler.

GÖZLER FIFA'NIN YANITINDA

Teknik heyetle birlikte yıllık maliyeti (garanti para + maç başı primleri-başarı bonusları+vergiler) 80 milyon Euro'yu buluyor. İlk planda oyunculardan 10 milyon Euro fedakârlık bekleyen yönetim, FIFA resti karşısında sıkıntılı sürece girdi. Bu hamle sonrasında yönetim de FIFA'nın salgın döneminde mart-nisan-mayıs ayları için alacağı kararlara göre hareket etme kararı aldı.

BELHANDA: İKİ AYDIR EVDEYİM BİR YERE GİTMEDİM!

Geldiği günden bu yana sarı-kırmızılı taraftarın kafasında soru işaretlerini gideremeyen Younes Belhanda kontratının son sezonuna girmeye hazırlanırken tepkileri de artık gülerek karşılıyor. Sezon ortasında taraftar ile tartışan ve küfür ederek tepkilerin artmasına neden olan Faslı oyuncu twitterda bu kez gündemdeydi. Bir taraftarın kendisine yazdığı "Seni sevmiyoruz, ayrıl artık, bizi yalnız bırak" mesajına Belhanda, "2 aydır evdeyim, bir yere gitmedim. Bu size bir şey hatırlatır" diyerek ayrılma planı olmadığı yanıtını verdi.

(Sabah)