Galatasaray'da Mert Hakan transferinde son dakika gelişmesi

Galatasaray'da DG Sivassporlu Mert Hakan Yandaş transferinde bir son dakika gelişmesi yaşandı.

Galatasaray, daha önce haziran ayına kadar süre verdiği Mert Hakan Yandaş transferinde koronavirüs darbesi yiyebilir. Mert Hakan daha önce ligler bitmeden kimseye imza atmayacağını, Sivasspor'un başarısı için sezon sonuna kadar oynayacağını ifade etmiş ve transferde önceliğinin Avrupa'dan gelecek teklifler olduğunu birçok röportajında dile getirmişti.

İNDİRİM TALEBİ

Galatasaray ile olası transferini menajeri aracılığıyla rakamlar üzerinden görüşen Mert Hakan için Sarı-Kırmızılılar indirim talebinde bulunacak.

Ajansspor'un haberine göre Mert Hakan transferinde acele etmek isteyen Galatasaray, koronavirüs dolayısıyla etkilenecek olan ekonomisi sebebiyle oyuncudan indirim talep ediyor. Sarı Kırmızılılar, Mert Hakan Yandaş’a bir önceki teklifinden oldukça düşük bir rakam önerecek ve kuru sabitleyerek TL üzerinden 1 milyon Euro teklif edecek.

Galatasaraylı yetkililer, Mert Hakan Yandaş’a 'tüm teklifleri reddet' mesajını aracılarla gönderdi. Sarı Kırmızılıların daha önce Mert Hakan’a teklif ettiği 1.8 milyon Euro’luk miktarı 1.3 milyon Euro’ya indirmişti.

Öte yandan Sarı Kırmızılıların yeni sezon transferlerinde döviz ile ödeme yapmayacağı, euro'yu sabitleyerek TL üzerinden oyuncularla anlaşma sağlayacağı öğrenildi.