Galatasaray'da merakla beklenen soru yanıtını buldu! Lemina...

Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor maçının son dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan ve Fenerbahçe derbisine yetişip yetişemeyeceği merakla beklenen Mario Lemina'dan haber geldi.

Yarın oynanacak derbi karşılaşması öncesi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Lemina, kötü haberi taraftarlarla paylaştı. Maçta forma giyemeyeceğini söyleyen yıldız oyuncu, takım arkadaşlarına başarı diledi.

İşte Lemina'nın paylaşımı:

???? Sahada olamayacağım ancak kalbim ve desteğim tamamen sizlerle kardeşlerim. Hep birlikte tarih yazalım aslanlar! ??????



???? I wouldn't be on the field with you, but my heart is totally with you ????

Let's make history brothers ?????? #Galatasaray #LionTeam pic.twitter.com/wnThZqtG8Z