Galatasaray'da Mbaye Diagne'nin talipleri artmaya başladı

Galatasaray'da sezona müthiş bir giriş yapan Mbaye Diagne'nin talipleri bir anda artmaya başladı. Arapların haricinde İngilizlerin de peşine düştüğü golcü futbolcu, Galatasaray yönetiminin de kafasını karıştırdı. Sarı-Kırmızılılar, satıp satmama konusunda ikileme düştüğü Diagne için en az 10 milyon euro talep ediyor.

Geçen sezon neredeyse zorla gönderildi, geri döndüğünde kadroda düşünülmüyordu ancak o ilk çıktığı idmandan itibaren öyle bir performans ortaya koydu ki bir anda Terim'in aradığı adam haline geldi. Öyle ki Neftçi Bakü maçında 2 gol atarak adını yeniden Avrupa'ya duyuran Senegalli forvetin talipleri arttı. Artık sadece Arap kulüpleri değil, İngilizler de onun peşinde.



YÖNETİMİN KAFASI KARIŞTI

Menajerler vasıtasıyla gelen teklifler, Galatasaray Yönetimi'nin de kafasını karıştırmış durumda. Henüz resmi olmasa da Diagne için sunulan rakamlar, oyuncunun satılıp satılmayacağı konusunda yönetimi ikilemde bıraktı.

EN AZ 10 MİLYON EURO

Şu an için çok iyi bir teklif gelmezse yani 10 milyon Euro ve üzerinde bir rakam önerilmezse Diagne'nin satılması düşünülmüyor.