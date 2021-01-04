Galatasaray'da Mbaye Diagne'nin son 2 maçta kadroya alınmama sebebi ortaya çıktı

Birinci derece yakınında koronavirüs tespit edilen Mbaye Diagne geçen hafta tedbir amaçlı Trabzon'a götürülmedi. Karantinada kalması istenen sorunlu yıldız, alışveriş merkezinde gezmeye devam etti.
MAÇA 4 SAAT KALA BÜYÜK ŞOK YAŞADI!
Florya'da kampını kaldıran Fatih Terim, Antalyaspor maçı için cumartesi öğlene doğru takımını tesiste topladı. Fiziksel olarak kendisini iyi hisseden Diagne, kadroda olacağını hatta oynayacağını düşünüyordu. Ancak saat 15.00'te açıklanan 21 kişilik maç kadrosunda ismini göremedi ve büyük şok yaşadı.
TEKNİK HEYET CEZA VERDİ
Teknik heyet, takım içi disipline uymayan, Göztepe karşılaşmasında oyundan alındığı için kulübeye tepki koyan Senegalli'ye bir anlamda ceza verdi. Ocak ayında müzmin sakat Falcao'dan kurtulmak isteyen sarı-kırmızılılar, zararına da olsa Diagne'yi satmaya hazır.
(Sabah)
Galatasaray'da Falcao'nun sakatlığı değil, vurdumduymaz hali tepki çekti.
DETAY
• Antalyaspor maçında 46. dakikada oyuna girip, sadece 29 dakika sahada kalabilen ve yeniden sakatlanıp sahayı terk ederek direkt soyunma odasına gitmesi sarı-kırmızılıları kızdırdı.
• Maçı protokol tribününden takip eden yöneticiler, Falcao'nun sürekli tekrarlanan sakatlığının değil, tavrının çok önemli olduğunu dile getirerek bunu kendi aralarında sorguladı.
• Oyuncunun soyunma odasına giderek umursamaz bir tavır takındığı ve böyle davranarak takımla herhangi bir bağının kalmadığını net şekilde gösterdiği yorumları yapıldı.
Teknik direktör Samet Aybaba ile yollarını ayıran Kayserispor'da ilk aday İrfan Buz. 53 yaşındaki teknik adamla ilk temas olumlu sonuçlanırken resmi görüşmenin bugün gerçekleştirileceği öğrenildi.
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Galatasaray'ın sorunlu forveti Mbaye Diagne, Antalyaspor maçına 4 saat kala kadroda olmadığını öğrenince büyük bir şok yaşadı! Senegalli golcünün teknik heyet tarafından disiplinsiz davranışları sebebiyle cezalandırıldığı ortaya çıktı.
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