Galatasaray'da Mbaye Diagne krizi günbegün yaklaşıyor

Galatasaray'ın bonuslar hariç 10 milyon avro ödeyerek Kasımpaşa'dan alıp Brugge'a kiraladığı Diagne'de işler karıştı.

Senegalli yıldız Belçika ekibine 3 milyon 350 bin avroya kiralanmış, sözleşmesine de 13 milyon avro satın alma opsiyonu konmuştu. Brugge'un disiplinsiz tavırları yüzünden kadro dışı bıraktığı yıldız oyuncu giderek değer kaybı yaşıyor. Çünkü 28 yaşındaki oyuncu takımın tesislerinde idmana bile çıkamıyor. Mecburi izin verilen Diagne ise çalışmalarına bireysel olarak ülkesi Senegal'de devam ediyor. Sarı-kırmızılılar Belçika ekibine "3 milyon 350 bin avroyu ödeyin, sözleşmesini feshedelim, oyuncuyu geri alalım" teklifinde bulunmuş ancak bu talep Brugge tarafından kabul edilmemişti.

ALTI AYDA ÜÇ MİLYON ERİDİ

Bunun üzerine Galatasaray Başkan'ı Mustafa Cengiz, Belçikalılarla bir görüşme daha yaparak Diagne'nin çalışmalarına İstanbul'da devam etmesini istediklerini iletti. Ancak bu teklif de kabul görmedi. Piyasa değeri sadece birkaç ay içinde 9 milyon avrodan 6 milyon avroya kadar düşen Diagne için sarı-kırmızılılar son çare olarak FIFA'ya başvurmaya hazırlanıyor.

Galatasaray yönetimi Diagne'nin tesislerde çalışmasına bile izin verilmediğini belirtip, oyuncunun yaşadığı değer kaybından dolayı kulübün zarara uğradığını vurgulayacak.

Galatasaray, bu problemin çözülmesi adına oyuncunun Brugge'a kiralanırken sözleşmede belirtilen 13 milyon avroluk satın alma opsiyonunun kullanılmasını talep edecek.

MUSTAFA CENGİZ DIAGNE İÇİN NE DEDİ?

"Diagne'nin maaşını hala biz ödüyoruz; fakat Brugge kulübünden 2 milyon Euro alacağımız var. Gecikmiş 1 milyon Euro kadar ücreti ödemediler. Bununla ilgili kendileriyle olan taleplerimizin dışında konu FIFA'lık hale gelecek"

"Diagne çok istendi. Taraftarımız da çok istedi. Biz mali konuda çok zorluk çekerek onu aldık. Tutmadı, olmadı. Anderlecht ile Brugge kulüpleri onu almak için ciddi anlamda yarıştılar. Futbolcu Brugge'ü tercih etti. Brugge, Diagne'yi kendi takım antrenmanına almıyor. Futbolcuyu neredeyse ölüme mahkum ediyor. Biz yazıyı bugün yazdık ve gönderdik. Brugge kulübü, sen benim en değerli yatırımlarından birini böyle çöpe atamazsın. Buna hakkın yok. Hem parasını ödemiyorsun hem de futbolcuyu olduğu gibi bırakıyorsun. Bu nedenle bize 15 küsür milyon Euro'ya yakın bedeli ödemek durumundasın. Bununla ilgili gereken tüm legal tedbirleri alacağız. Bu yakışmaz hiçbir kulübe."

(Türkiye)