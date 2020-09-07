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aksam.com.tr
  • 07 Eylül 2020 Pazartesi 11:49
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Galatasaray'da Mbaye Diagne de satılacaklar listesine eklendi

Galatasaray'da Mbaye Diagne de satılacaklar listesine eklendi

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Skorer

Ryan Babel ve Younes Belhanda'yı gönderemeyen Galatasaray, orta saha transferine kaynak yaratabilmek için Mbaye Diagne'yi satma kararı aldı.

Galatasaray, Mbaye Diagne’ye gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı. UEFA Finansal Fair Play çerçevesinde transfer yapmak için satmak zorunda olan ve Maicon ile Mustafa Kapı’dan gelen 1.6 milyon euro ile artıya çıkan sarı-kırmızılılarda Diagne de artık “satılabilir” isimler arasına yazıldı.

ORTA SAHA İÇİN KAYNAK DIAGNE’DEN

Babel ve Belhanda’yı satamayan ve bu nedenle orta alana yapılacak takviye için elinden futbolcu çıkarmak zorunda olan Cim-Bom’da Senegalli forvetle ilgili iyi bir teklif gelmesi halinde değerlendirme kararı alındı. Teknik Direktör Fatih Terim’in bu sezon Falcao’ya alternatif olarak düşündüğü Diagne için menajerler aracılığıyla gelen bazı teklifler ile politikanın değiştiği belirtildi. Orta saha için 5-6 milyon euroluk bir kaynak bulmak zorunda olan yönetimin Diagne’yi satarak çözüm üretme çabasına girdiği bildirildi.

BİR FORVET TRANSFERİ DE YAPILABİLİR

Böyle bir satış durumunda Teknik Direktör Fatih Terim’in isteği doğrultusunda bir forvet takviyesinin de gerçekleşeceği belirtildi. Galatasaray geçen sezon Diagne’yi çok satmak istemiş ama bir türlü teklif alamamıştı. Sonunda da Diagne Club Brugge’e kiralanmıştı. Bu sezon ise tam tersi oldu ve kalmasına karar verilen Diagne için menajerler bazı teklifler getirdiler.

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