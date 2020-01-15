Galatasaray'da Mbaye Diagne çıkmazı

Falcao'ya 3 yıl için 25 milyon Euro yatırım yapan Galatasaray, transferin son günü Diagne'yi Club Brugge'e kiralamıştı. Belçika'da piyasa yapması beklenen Senegalli golcü dibe vurdu ve kadro dışı bırakıldı. Club Brugge, 28 yaşındaki sorunlu forveti geri göndermek istiyor. Yabancı kontenjanı dolu olan Galatasaray'da ise Fatih Terim ikinci yarı planlarını Diagne'siz yapıyor. Yönetim de bonservisine 10+3 milyon Euro ödediği oyuncu için çözüm yolu arıyor.
ANDONE OLMAZSA DÖNEBİLİR!
UEFA'ya bağlı organizasyonlarda bir sezonda üç takımda forma giymeye izin verilmediği için Diagne'ye kıta dışında (Suudi Arabistan ve Çin) kulüp aranıyor. Yöneticiler, "Club Brugge'de kalırsa 5 ay daha oynamayacak. O zaman yazın bu oyuncuyu nasıl satacağız?" diyerek endişelerini dile getiriyor. Yaşadığı sakatlık nedeniyle takımdan ayrı kalan Florin Andone sağlık testlerini geçemezse, Diagne'ye dönüş yolu açılacak.
(Sabah)
Mergim Berisha'nın menajerinin Fenerbahçeli yöneticilerle görüşmek için İstanbul'a geldiği iddia edildi. Çıkan haberlerde Berisha'nın teklifi kabul ettiği, görüşmelerin lisansların çıkıp çıkmayacağı üzerinden sürdüğü öğrenildi.
Yabancı kontenjanı dolu olan Galatasaray, Club Brugge'de kalması halinde 5 ay futbol oynamayacak ve yaz döneminde transferi zora girecek Senegalli golcüsü için formül arıyor.
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