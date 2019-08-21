Galatasaray'da Martin Linnes ve Yunus Akgün'den biri takımdan ayrılacak

Mbaye Diagne'yi satmayı bir türlü başaramayan Galatasaray yönetimi bütçesindeki 2.9 milyon Euro'luk açığı kapatmak için B planını devreye soktu.
Sarı-Kırmızılılar daha önce çeşitli takımlardan teklifler alan Yunus Akgün ve Martin Linnes'ten birisini satmak için kolları sıvadı. İsmi Anderlecht ve Lazio ile anılan Yunus Akgün vedaya daha yakın duruyor. Lazio'nun Yunus için son olarak 3 milyon euroluk teklifte bulunduğu belirtilmişti.
Linnes'e özellikle Rusya'a talipler olsa da 1.4 milyon Euro'luk maaşı transferinin önünde büyük bir engel oluşturuyor.
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Galatasaray'ın KAP'a bildirmeye hazırlandığı Falcao hakkında çok çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
Marcos Rojo'nun Avrupa'nın dev kulüplerinin transfer listesinde olması ve aldığı maaşın yüksekliği Fenerbahçe'nin işini zorlaştırıyor.
Haftalardır Konoplyanka transferiyle uğraşan Beşiktaş, Kevin N'Koudou'yu renklerine bağlayacak.
Beşiktaş'ın uzun süredir yollarını ayırmayı planladığı Isimat-Mirin'in yeni adresi Fransa oldu.
ASLAN’IN, Rus ekibi Samara’nın 22’lik forveti Sobolev’i izlediği öğrenildi.
Fenerbahçe transferi yılan hikâyesine dönen Kolarov'u alamazsa alternatifi hazır. Borussia Dortmund'la bir yıllık sözleşmesi kalan 25 yaşındaki Portekizli sol bek, sarı lacivertli kulübe yakın.
Kolombiya basını; Falcao ile 29 Temmuz’da anlaşma sağlandığını, birtakım problemlerden dolayı da transferin açıklanamadığı duyurdu. Basına sızan fotoğraf ise süreyi uzatan bir başka etken.