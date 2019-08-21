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aksam.com.tr
  • 21 Ağustos 2019 Çarşamba 09:47
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  • 21 Ağustos 2019 Çarşamba 09:47

Galatasaray'da Martin Linnes ve Yunus Akgün'den biri takımdan ayrılacak

Galatasaray'da Martin Linnes ve Yunus Akgün'den biri takımdan ayrılacak

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Galatasaray, transferde 2.9 milyon euroluk bütçeyi kapatmak için iki futbolcunun satışını beklemeye geçti.

Mbaye Diagne'yi satmayı bir türlü başaramayan Galatasaray yönetimi bütçesindeki 2.9 milyon Euro'luk açığı kapatmak için B planını devreye soktu.

Sarı-Kırmızılılar daha önce çeşitli takımlardan teklifler alan Yunus Akgün ve Martin Linnes'ten birisini satmak için kolları sıvadı. İsmi Anderlecht ve Lazio ile anılan Yunus Akgün vedaya daha yakın duruyor. Lazio'nun Yunus için son olarak 3 milyon euroluk teklifte bulunduğu belirtilmişti.

Linnes'e özellikle Rusya'a talipler olsa da 1.4 milyon Euro'luk maaşı transferinin önünde büyük bir engel oluşturuyor.

(Takvim)

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