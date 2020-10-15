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  • Galatasaray'da Martin Linnes ve Şener Özbayraklı gidiyor, İsmail Çokçalış geliyor
  • 15 Ekim 2020 Perşembe 11:59
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Galatasaray'da Martin Linnes ve Şener Özbayraklı gidiyor, İsmail Çokçalış geliyor

Galatasaray'da Martin Linnes ve Şener Özbayraklı gidiyor, İsmail Çokçalış geliyor

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Sabah

Sezon sonunda sözleşmeleri bitecek olan Martin Linnes ve Şener Özbayraklı'yla yollarını ayıracak olan Galatasaray, sağ beke Omar Elabdellaoui'nin alternatifi olarak Bursaspor'dan İsmail Çokçalış'ı transfer etmek istiyor.

Mariano'nun yerine Omar Elabdellaoui'yi transfer eden Galatasaray'da sağ bek rotasyonu için Martin Linnes ve Şener Özbayraklı da bulunuyor ancak teknik direktör Fatih Terim, Omar'ın yedeği olan bu iki oyuncunun performansından memnun değil. Bu nedenle sarı-kırmızılılar, sezon sonunda sözleşmeleri bitecek olan Linnes ve Şener'le yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

Önümüzdeki sezon Omar'ı alternatifsiz bırakmak istemeyen Galatasaray, uzun süredir aradığı yerli sağ beki Bursaspor'da buldu. Yeşil-beyazlı formayla 1. Lig'in dikkat çeken gençlerinden olan İsmail Çokçalış, Cimbom tarafından izlemeye alındı.

İKİ YIL SÖZLEŞMESİ VAR

Sarı-kırmızılılar, alt yaş kategorilerinde milli takımlara çağrılan İsmail Çokçalış'ın performansını artırması halinde ocak ayında transferi için girişimde bulunacak. 20 yaşındaki sağ bekin, Bursaspor'la iki yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

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