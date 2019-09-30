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  3. Galatasaray'da Mario Lemina sakatlığı sebebiyle PSG maçında oynamayacak

Galatasaray'da Mario Lemina sakatlığı sebebiyle PSG maçında oynamayacak

Galatasaray'da Mario Lemina sakatlığı sebebiyle PSG maçında oynamayacak

Galatasaray, Mario Lemina'nın sakatlığı nedeniyle PSG maçında forma giyemeyeceğini açıkladı.

İşte Galatasaray'dan yapılan açıklama:

"Sağ uyluk fasyasında kanama tespit edilen oyuncumuz Mario Lemina, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Paris Saint-Germain maçının kamp kadrosunda yer almayacaktır."

4 MAÇTA 194 DAKİKA OYNADI

Mario Lemina, Galatasaray'a geldikten sonra toplam 4 maça çıktı ve 194 dakika süre aldı. Lemina, oynadığı her maça 11'de başlayıp daha sonra oyundan alındı.

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