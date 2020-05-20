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aksam.com.tr
  • 20 Mayıs 2020 Çarşamba 08:00
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  • 20 Mayıs 2020 Çarşamba 08:45

Galatasaray'da Mariano yerine Alan Mozo geliyor

Galatasaray'da Mariano yerine Alan Mozo geliyor

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Güney Amerika basını, Sarı-Kırmızılılar'ın sezon sonunda mukavelesi bitecek olan Brezilyalı futbolcunun boşluğunu 23 yaşındaki genç yetenekle dolduracağını yazdı.

AKŞAM

CİM-BOM sezonun yeniden başlamasını beklerken bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. “dalepumas. bolavip.com” sitesinin haberine göre; Galatasaray, sezon sonunda mukavelesi bitecek olan Mariano’nun sözleşmesini yenilemeyecek. 33 yaşındaki futbolcuyla kesin olarak yollar ayrılacak. Onun boşluğunu doldurmak için listenin zirvesinde yer alan isimse Pumas forması giyen 23 yaşındaki sağ bek Alan Mozo...

KULÜBÜ PUMAS İZİN VERECEK

Meksika ekibiyle 2023 yılına kadar mukavelesi bulunan 1.75 boyundaki futbolcu için girişimler başladı. Galatasaray’ın Pumas Kulübü’ne 2 milyon euro bonservis bedeli önerdiği yazıldı. Alan Mozo’nun Avrupa’da oynama hayali sebebiyle kulübünün kendisine transferinde izin vereceği ifade edildi. Sürati ve hücuma verdiği destekle Saracchi tipinde bir bek olan Mozo’yla birlikte Galatasaray’ın ofans gücünün yükselmesi de bekleniyor.

TEK ALTERNATİF MARTİN LİNNES

Salgın sebebiyle verilen ara öncesinde ligde 17 maçta sahaya çıkan Alan Mozo, forma giydiği bütün sınavlarda 90 dakika sahada kaldı. Gol ve asist katkısı yapamamasına rağmen takım oyunu içindeki rolü sebebiyle vazgeçilmezler arasına girdi. Mariano’nun ayrılığı sonrasında Galatasaray’ın elinde sağ bek için Martin Linnes kalacak. Çünkü Şener Özbayraklı da gidecek. Bu sebeple G.Saray’da Mozo öncelikli transfer hedefi haline geldi.

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Mariano yerine Alan Mozo geliyor
Mariano yerine Alan Mozo geliyor

Mariano yerine Alan Mozo geliyor

Güney Amerika basını, Sarı-Kırmızılılar'ın sezon sonunda mukavelesi bitecek olan Brezilyalı futbolcunun boşluğunu 23 yaşındaki genç yetenekle dolduracağını yazdı.
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