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  • 08 Ocak 2020 Çarşamba 09:04
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  • 08 Ocak 2020 Çarşamba 09:04

Galatasaray'da Mariano ve Nagatomo'nun menajeri fesih için masada

Galatasaray'da Mariano ve Nagatomo'nun menajeri fesih için masada

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Cimbom'un kazandığı şampiyonluklarda büyük payı olan Yuto Nagatomo ve Mariano Filho ile yollar ayrılıyor. 33 yaşındaki iki bekin İstanbul'a davet edilen menajerleriyle fesih görüşmeleri devam ediyor.

Cimbom'un kazandığı şampiyonluklarda büyük payı olan Yuto Nagatomo ve Mariano Filho ile yollar ayrılıyor. 33 yaşındaki iki bekin İstanbul'a davet edilen menajerleriyle fesih görüşmeleri devam ediyor. Cimbom'un kazandığı şampiyonluklarda büyük payı olan Yuto Nagatomo ve Mariano Filho ile yollar ayrılıyor. 33 yaşındaki iki bekin İstanbul'a davet edilen menajerleriyle fesih görüşmeleri devam ediyor. Cimbom sağ kanadı Linnes-Şener ikilisine, solu ise Saracchi-Ömer ve Emre Taşdemir üçlüsüne teslim edecek.

(Fotomaç)

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