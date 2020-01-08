Galatasaray'da Mariano ve Nagatomo'nun menajeri fesih için masada

Cimbom'un kazandığı şampiyonluklarda büyük payı olan Yuto Nagatomo ve Mariano Filho ile yollar ayrılıyor. 33 yaşındaki iki bekin İstanbul'a davet edilen menajerleriyle fesih görüşmeleri devam ediyor. Cimbom'un kazandığı şampiyonluklarda büyük payı olan Yuto Nagatomo ve Mariano Filho ile yollar ayrılıyor. 33 yaşındaki iki bekin İstanbul'a davet edilen menajerleriyle fesih görüşmeleri devam ediyor. Cimbom sağ kanadı Linnes-Şener ikilisine, solu ise Saracchi-Ömer ve Emre Taşdemir üçlüsüne teslim edecek.
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Başakşehir ve 33 yaşındaki futbolcu, karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Futbolcunun menajeri Ahmet Bulut, “Eğer G.Saray’la anlaşırsa sezon sonuna kadar 1 lira bile almadan bedava oynar” şeklinde konuştu.
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