Galatasaray'da Marcao'ya teknik heyetten uyarı geldi

Galatasaray teknik heyeti, Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao'yu uyardı.

Son olarak Denizlispor karşılaşmasında gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düşen Galatasaray'ın Marcao'ya teknik heyetten uyarı geldi.

Bu sezon çıktığı 16 Süper Lig karşılaşmasında 8 sarı kart ve bir kırmızı kart gören 23 yaşındaki Brezilyalı oyuncu ile özel olarak görüşen teknik heyet, ligin kalan haftalarında daha dikkatli olması ve kart görmemesi konusunda uyardı.

Marcao bu sezon gördüğü kartlar sebebiyle ligde üç kez cezalı duruma düştü. Brezilyalı futbolcu geçen sezon devre arasında geldiği Galatasaray'da 15 maçta ise 5 sarı kart görmüştü.

(Takvim)