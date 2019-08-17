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aksam.com.tr
  • 17 Ağustos 2019 Cumartesi 09:56
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  • 17 Ağustos 2019 Cumartesi 09:56

Galatasaray'da Marcao yine hayal kırıklığı yarattı

Galatasaray'da Marcao yine hayal kırıklığı yarattı

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Denizlispor maçında 9 dakika içerisinde gördüğü iki sarı kartla oyundan atılan Marcao'nun sergilediği performans hem teknik heyetin hem de taraftarların sabrını taşırdı.

TM Dijital Haber Merkezi

Dün akşam Denizlispor karşısında oynadığı futbolla hayal kırıklığı yaratan ve hazırlık maçlarındaki kötü performansını devam ettiren Marcao, sarı kırmızılı taraftarları çileden çıkardı.

SEVİLLA VE ROMA'YI DUYUNCA MARCAO...

Yaptığı kişisel hataların yanı sıra, vurdumduymaz görüntüsü ve 9 dakika içerisinde iki sarı kart görmesi Brezilyalı stoperin hanesine eksi yazdırırken, Marcao’nun böyle devam etmesi halinde çok kısa bir süre içerisinde formasını Donk’a kaybedeceği belirtildi. Galatasaray’ın hazırlık maçlarında yaptığı hatalarla dikkat çeken ve yanlışlarından ders çıkarmadığı gözüken Marcao hakkında transfer sezonunda ortaya atılan Sevilla, Roma iddiaları 26 yaşındaki defansın konsantrasyonunu kaybetmesine neden olurken, teknik heyetin acil olarak bu durumun önüne geçeceği bildirildi.

Geçtiğimiz sezon Ocak ayında Portekiz’in Chaves kulübünden 4 milyon euro’ya transfer edilen Marcao sarı kırmızılı formayla toplamda 21 maça çıktı.

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