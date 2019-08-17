Galatasaray'da Marcao yine hayal kırıklığı yarattı

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Dün akşam Denizlispor karşısında oynadığı futbolla hayal kırıklığı yaratan ve hazırlık maçlarındaki kötü performansını devam ettiren Marcao, sarı kırmızılı taraftarları çileden çıkardı.
SEVİLLA VE ROMA'YI DUYUNCA MARCAO...
Yaptığı kişisel hataların yanı sıra, vurdumduymaz görüntüsü ve 9 dakika içerisinde iki sarı kart görmesi Brezilyalı stoperin hanesine eksi yazdırırken, Marcao’nun böyle devam etmesi halinde çok kısa bir süre içerisinde formasını Donk’a kaybedeceği belirtildi. Galatasaray’ın hazırlık maçlarında yaptığı hatalarla dikkat çeken ve yanlışlarından ders çıkarmadığı gözüken Marcao hakkında transfer sezonunda ortaya atılan Sevilla, Roma iddiaları 26 yaşındaki defansın konsantrasyonunu kaybetmesine neden olurken, teknik heyetin acil olarak bu durumun önüne geçeceği bildirildi.
Geçtiğimiz sezon Ocak ayında Portekiz’in Chaves kulübünden 4 milyon euro’ya transfer edilen Marcao sarı kırmızılı formayla toplamda 21 maça çıktı.
Bu sezon yaptığı transferlere 7.4 milyon Euro harcayan, Fernando'dan ise 4.5 milyon Euro gelir elde eden Galatasaray, tablo değişmezse FFP anlaşması gereği bu açığa sebep olan Luyindama'yı Avrupa kadrosuna yazamayacak.
Erman Toroğlu, Spor Toto Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nun ilk hafta açılış maçında oynanan Yukatel Denizlispor - Galatasaray maçı hakkında açıklamalarda bulundu.
Denizlispor maçında 9 dakika içerisinde gördüğü iki sarı kartla oyundan atılan Marcao'nun sergilediği performans hem teknik heyetin hem de taraftarların sabrını taşırdı.
Roma, Fenerbahçe'nin de transfer gündeminde olduğu iddia edilen 33 yaşındaki Bosna Hersekli golcüsü Edin Dzeko'nun sözleşmesini 2022 yılına kadar uzattığını açıkladı.
Süper Lig'de sezonun ilk haftasında deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta; yönetim, Ada’ya çıkarma yaparak Everton kulübü ile masaya oturacak. Cenk Tosun'a "evine dön" mesajı verecek olan siyah beyazlı yönetim, İngiliz ekibinin bir diğer oyuncusu Yannick Bolasie için de temaslarını sürdürecek.
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