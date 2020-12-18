Galatasaray'da Marcao maç sonrası kırmızı kart gördü

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Süleyman Hurma'dan Fatih Terim sözleri Süleyman Hurma'dan Fatih Terim sözleri Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, konuk ettikleri Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Hurma, “Fatih Terim'in neye kızdığını bilmiyorum” derken Onyekuru ile ilgilenmediklerini ve birkaç transfer daha yaptıklarını söyledi.

Levent Şahin o anları anlattı! Terim'in atılması... Levent Şahin o anları anlattı! Terim'in atılması... Süper Lig'in 13. haftasında Karagümrük deplasmanında 2-1 mağlup olan Galatasaray'da Yardımcı Antrenör Levent Şahin maçın ardından konuştu. Fatih Terim'in kırmızı kartıyla ilgili olarak “Bugün maçtan daha çok hocamızın atılması konuşulacak” diyen Şahin, “Artık kulübelere daha çok bakılmalı” dedi.

TFF, yayıncı kuruluşun açıklamasını yalanladı TFF, yayıncı kuruluşun açıklamasını yalanladı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yayıncı kuruluşun ‘TFF'ye ödemeleri tam olarak yaptık' açıklamasını yalanladı. Federasyondan yapılan açıklamada “Digitürk, 2020/21 sezonuna ilişkin ana sözleşme hükümlerine göre yapması gereken ödemelerin tamamını ifa etmemiştir” ifadelerini kullandı.

90+11'de G.Saray'ı yıkan Mevlüt Erdinç'ten açıklamalar 90+11'de G.Saray'ı yıkan Mevlüt Erdinç'ten açıklamalar Galatasaray karşısında maçın 111. dakikasında attığı golle galibiyeti getiren Mevlüt Erdinç, 3 puandan dolayı çok mutlu olduğunu söylerken, "İnşallah gollerin devamı gelecek" dedi.

G.Saray galibiyeti yorumu: Böyle olacağını biliyorduk G.Saray galibiyeti yorumu: Böyle olacağını biliyorduk Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, konuk ettikleri Galatasaray'ı 2-1 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.