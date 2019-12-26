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  3. Galatasaray'da Marcao, Lemina ve Şener Özbayraklı takımla çalışmalara başladı

Galatasaray'da Marcao, Lemina ve Şener Özbayraklı takımla çalışmalara başladı

Galatasaray'da Marcao, Lemina ve Şener Özbayraklı takımla çalışmalara başladı

Galatasaray, Süper Lig´in 17´nci haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri´nde Fatih Terim yönetiminde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Antrenmanın ana bölümünde taktik oyun gerçekleşirken, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından antrenman sona erdi. Antrenman öncesi, Cezayirli oyuncu Sofiane Feghouli´nin doğum günü kutlandı.

Öte yandan Şener Özbayraklı, Marcao ve Mario Lemina, takımla birlikte çalışmalarda yer aldı.

Sarı-kırmızılı ekip, Antalyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 17.30´da yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra mücadele öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri´nde kampa girecek.


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