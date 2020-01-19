Galatasaray'da Marcao cezalı duruma düştü

Galatasaray'ın defans oyuncusu Marcao, Yukat Denizlispor maçında gördüğü kartla cezalı duruma düştü.

Süper Lig'de Galatasaray'ın Yukatel Denizlispor ile oynadığı maçın ilk dakikalarında sarı-kırmızılı takımın defans oyuncusu Marcao gördüğü kartla cezalı duruma düştü.

Marcao, Yukatel Denizlispor ile oynadıkları maçta Ismail Aissat ile hava topu mücadelesi sırasında rakibine kafayla kontrolsüz bir şekilde vurduğu gerekçesiyle sarı kartı gördü.

Sarı-kırmızılı takımın defans oyuncusu, hakem Yaşar Kemal Uğurlu'ya bu kartın yanlış olduğu gerekçesiyle tepki gösterdi. Galatasaraylı taraftarlar ise Türkiye Futbol Federasyonu'na yönelik tepkili tezahüratlar yaptı.

Öte yandan Marcao, Galatasaray'ın gelecek İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı Süper Lig maçında forma giyemeyecek.