Galatasaray'da mali genel kurulun tarihi belli oldu

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre genel kurul, 21 Mart Cumartesi günü saat 10.00'da Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde ikinci toplantı çoğunluk aranmaksızın 28 Mart Cumartesi günü aynı yer ve saatte gerçekleştirilecek.
Kongrede genel kurul başkanlık divanının oluşturulmasının ardından kulüp başkanı Mustafa Cengiz veya görevlendireceği bir yönetici, açılış konuşmasını yapacak.
Faaliyet ve denetim kurulu raporlarının okunup raporlar hakkında görüşmelerin yapılması sonrası, yönetim kurulunun mali ve idari bakımdan ibrası ayrı ayrı görüşülerek karara bağlanacak.
Disiplin cezası alan üyelerin başvurularının görüşülüp ayrı ayrı karara bağlanmasının ardından 2020 yılı bütçesi görüşülüp karar altına alınacak ve genel kurul tamamlanacak.
Suriye'nin İdlib şehrine rejim güçleri tarafından düzenlenen menfur saldırı sonrası 33 Mehmetçiğimizin şehit düşmesi sonrası Türk spor kulüplerinden de mesajlar geldi.
Suriye'nin İdlib bölgesinde bulunan askeri güçlerimize rejim unsurlarınca düzenlenen hain saldırı sonucu şehit olan kahraman askerlerimiz anısına, 28 Şubat - 2 Mart tarihleri arasında oynanacak profesyonel ve amatör futbol müsabakaları öncesinde saygı duruşunda bulunulacak.
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İdlib'de rejim kuvvetlerinin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına yönelik saldırısında şehit olan askerlerimiz için taziyede bulundu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ile İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, İdlib'de şehitlerin olmasından dolayı büyük üzüntü duyduklarını söyledi.
UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanş maçında Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon'u uzatma dakikalarında bulduğu golle 4-1 mağlup eden Medipol Başakşehir adını son 16 turuna yazdırdı. Saat 15.00'te yapılacak kuru çekiminde Başakşehir'in rakibi belli olacak.
Fenerbahçe'de başkan Ali Koç ve sarı-lacivertli yönetim resmen devreye girerek takımı toparlamak ve kötü gidişe son vermek için harekete geçti. Ersun Yanal ile yola devam etme kararı alan ve büyük bir sürpriz olmazsa sezon sonuna kadar takımı Yanal'a emanet edecek olan sarı-lacivertli yönetim, henüz şampiyonluk iddiasından vazgeçmiş değil.
Fenerbahçe'yi 20 yıl sonra deplasmanda mağlup etmeyi başaran Galatasaray kasasına önemli gelir koyacak.