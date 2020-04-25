Galatasaray'da maaş indirimi istenmeyen tek futbolcu Marcao

Koronavirüs salgınının yarattığı ekonomik sıkıntılarla başa çıkabilmek için futbolculardan fedakarlık isteyen Galatasaray'da tek ayrıcalık Marcao'ya gösterildi.

Galatasaray'da yönetim, yıllık ücretleri düşürmek için harekete geçerken tek istisna Marcao oldu.



Portekiz ekibi GD Chaves'ten 4 milyon euro bedelle alınan ve bu sezon 800 bin euroya oynayan 24 yaşındaki oyuncu, performansı ile de takımın en iyi isimlerinden.

Sarı-kırmızılı takıma geldiği günden beri 1 yılda sakatlığı nedeniyle sadece 1 maç kaçıran Marcao, 800 bin euro garanti ücreti ile yedeği Ahmet Çalık'tan bile ucuza oynuyor.

Yönetim mevcut sözleşmeler üzerinden yeni sezonda oyuncularından yüzde 20 ila 30 arasında indirim istemeye hazırlanırken, 24 yaşındaki Brezilyalı savunmacı feda planlamasına dahil edilmeyecek. Ücretinde değişiklik yapılmayacak Marcao'nun düşük maliyeti takımdakilere de örnek gösterilecek.

(Sabah)