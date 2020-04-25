Galatasaray'da maaş indirimi istenmeyen tek futbolcu Marcao

Galatasaray'da yönetim, yıllık ücretleri düşürmek için harekete geçerken tek istisna Marcao oldu.
Portekiz ekibi GD Chaves'ten 4 milyon euro bedelle alınan ve bu sezon 800 bin euroya oynayan 24 yaşındaki oyuncu, performansı ile de takımın en iyi isimlerinden.
Sarı-kırmızılı takıma geldiği günden beri 1 yılda sakatlığı nedeniyle sadece 1 maç kaçıran Marcao, 800 bin euro garanti ücreti ile yedeği Ahmet Çalık'tan bile ucuza oynuyor.
Yönetim mevcut sözleşmeler üzerinden yeni sezonda oyuncularından yüzde 20 ila 30 arasında indirim istemeye hazırlanırken, 24 yaşındaki Brezilyalı savunmacı feda planlamasına dahil edilmeyecek. Ücretinde değişiklik yapılmayacak Marcao'nun düşük maliyeti takımdakilere de örnek gösterilecek.
(Sabah)
Gelecek sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Beşiktaş'ta son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Gana basını, CSKA Sofya'da forma giyen sağ kanat Edwin Gyasi'nin Beşiktaş ile 2 yıllık ön sözleşme imzaladığını yazdı.
31 yaşındaki başarılı sağ bek sezon sonunda Boca Juniors'a gitmek istediğini açıkladı. Haziran ayında görüşmeler başlayacak.
Sezonun şampiyonluk adaylarından Trabzonspor, koronavirüs nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarını sıklaştırdı. Bordo-Mavililer, Galatasaray'ın da listesinde olan Serdar Gürler için Huesca ile görüştü. Trabzonspor yönetimi, teknik direktör Hüseyin Çimşir'in ‘mutlaka alalım' dediği 28 yaşındaki sağ kanat için İspanyol ekibiyle video konferans yöntemi ile pazarlık masasına oturdu. Serdar Gürler de bir kez daha Trabzonspor forması giymeye sıcak bakıyor.
Fenerbahçe'nin unutulmaz kaptanlarından Cem Pamiroğlu, Akşam'a konuştu.
Loris Karius ile yollarını ayıracak olan Beşiktaş'ta kaleci transferi için girişimler sıklaştırıldı. Siyah-Beyazlıların hedefinde ise Fabri ve Volkan Babacan var. İki futbolcuya da ‘bonservislerinizi alıp gelin' mesajı yollandı.
Trabzonspor'un bedavaya kadrosuna kattığı ancak sezonun devre arasında yine bedelsiz olarak Hearts'a transfer olan Donis Avdijaj, en büyük pişmanlığının Schalke'de tutunamamak olduğunu söyledi. Genç futbolcu, “Keşke imkanım olsa da oraya dönebilsem” dedi.
Gelecek sezonun kadro planlamasına şimdiden başlayan Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Bu sezon özellikle stoper bölgesinde büyük sıkıntılar çeken Sarı-Lacivertliler, öncelikle bu sorunu çözmek istiyor. Bu bağlamda hareket eden Fenerbahçe, Göztepe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Titi'yi gündemine aldı. Kanarya, tecrübeli savunmacıya 2 yıllık sözleşme teklif edecek.