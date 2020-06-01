Galatasaray'da Luyindama ve Belhanda'nın yerine onlar geliyor

Luyindama için Everton'dan gelecek resmi teklifi bekleyen Galatasaray, Afrikalı savunmacının yerini doldurmak için şimdiden Roma'dan Juan Jesus'u gözüne kestirdi. Belhanda konusunda da Suudi Arabistan kulüpleriyle temasta olan Cim Bom, 10 numarayı Mert Hakan'a giydirmeyi hedefliyor.

Sarı-Kırmızılılar’da transfer konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bir yandan 12 Haziran’da resmen kaldığı yerden devam edecek olan Süper Lig için mesai harcayan Cim Bom’da diğer yandan transfer konusunda da hareket var... Yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmek için yoğun mesai içerisinde bulunan Galatasaray, İngiltere Premier Lig ekibi Everton’ın kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu Christian Luyindama’nın yerini doldurmak için şimdiden düğmeye bastı. Afrika basınının Everton’ın 15 milyon Euro ödemeye hazır olduğunu yazdığı Demokratik Kongolu savunmacının olası ayrılığını göz önünde bulunduran Aslan, İtalya Serie A temsilcisi Roma’nın Brezilyalı yıldızı Juan Jesus’un peşine düştü.

Planlama belli oldu

Kulübü Roma’yla 1 yıl daha kontratı bulunmasına rağmen ayrılığa olumlu bakan 28 yaşındaki stoper için Galatasaray Yönetimi’nin yeni haftada resmi adımları atacağı kaydedildi. Luyindama’dan elde edilecek bonservis gelirinin bir bölümünü Jesus transferini finanse etmek için kullanmayı planlayan Sarı-Kırmızılılar, kalan miktarı da diğer bölgelerde yapacağı hamleler için ayıracak.

Belhanda’nın yeri şimdiden doldu!

Galatasaray’ın bir diğer yıldızı Younes Belhanda da transfer gündeminden düşmüyor. Suudi Arabistan kulüplerinin kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu Faslı 10 numara için 5 milyon Euro’luk bir talepte bulunan Cim Bom, bu oyuncunun yerini doldurma konusunda ise aceleci değil... Süper Lig ekiplerinden Sivasspor’la sezon sonunda kontratı bitecek Mert Hakan Yandaş’la ön anlaşma yapan Galatasaray, Belhanda’nın yerini 25 yaşındaki futbolcuyla doldurmayı planlıyor. Yönetimin, Belhanda transferinin gerçekleşmesi sonrasında Mert’le rekabete girmesi için genç bir 10 numara daha alabileceği konuşuluyor.

(Fanatik)