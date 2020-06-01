Galatasaray'da Luyindama ve Belhanda'nın yerine onlar geliyor

Sarı-Kırmızılılar’da transfer konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bir yandan 12 Haziran’da resmen kaldığı yerden devam edecek olan Süper Lig için mesai harcayan Cim Bom’da diğer yandan transfer konusunda da hareket var... Yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmek için yoğun mesai içerisinde bulunan Galatasaray, İngiltere Premier Lig ekibi Everton’ın kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu Christian Luyindama’nın yerini doldurmak için şimdiden düğmeye bastı. Afrika basınının Everton’ın 15 milyon Euro ödemeye hazır olduğunu yazdığı Demokratik Kongolu savunmacının olası ayrılığını göz önünde bulunduran Aslan, İtalya Serie A temsilcisi Roma’nın Brezilyalı yıldızı Juan Jesus’un peşine düştü.
Planlama belli oldu
Kulübü Roma’yla 1 yıl daha kontratı bulunmasına rağmen ayrılığa olumlu bakan 28 yaşındaki stoper için Galatasaray Yönetimi’nin yeni haftada resmi adımları atacağı kaydedildi. Luyindama’dan elde edilecek bonservis gelirinin bir bölümünü Jesus transferini finanse etmek için kullanmayı planlayan Sarı-Kırmızılılar, kalan miktarı da diğer bölgelerde yapacağı hamleler için ayıracak.
Belhanda’nın yeri şimdiden doldu!
Galatasaray’ın bir diğer yıldızı Younes Belhanda da transfer gündeminden düşmüyor. Suudi Arabistan kulüplerinin kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu Faslı 10 numara için 5 milyon Euro’luk bir talepte bulunan Cim Bom, bu oyuncunun yerini doldurma konusunda ise aceleci değil... Süper Lig ekiplerinden Sivasspor’la sezon sonunda kontratı bitecek Mert Hakan Yandaş’la ön anlaşma yapan Galatasaray, Belhanda’nın yerini 25 yaşındaki futbolcuyla doldurmayı planlıyor. Yönetimin, Belhanda transferinin gerçekleşmesi sonrasında Mert’le rekabete girmesi için genç bir 10 numara daha alabileceği konuşuluyor.
(Fanatik)
Caner Erkİn'in sosyal medyadan yaptığı, tartışmaya yol açan paylaşımın şifresine AKŞAM ulaştı. Beşiktaş Yönetimi'nin uzun süredir kendileriyle ilgilenmemesine içerleyen iki eski F.Bahçeli Caner Erkin ve Gökhan Gönül, Emre Belözoğlu'yla görüşüp, sözlü olarak anlaşmaya vardı. Caner'in bu paylaşımı Başkan Çebi'ye sitemdi.
Trabzonspor'un 2.2 milyon euro yıllık ücret ve 1+1 yıllık önerisine önce sıcak bakmayan Arjantinli yıldız, koronavirüsün piyasayı düşürmesi nedeniyle imza atmaya razı oldu.
Lazio, Kosovalı golcüyü nasıl kadroya katacağının planını yaptı. İtalyan ekibi Kosovalı golcü için 20 milyon euroyu gözden çıkardı. Lazio bu sezon sonunda 31 yaşındaki golcüsü Caicedo'yu satıp, boşluğunu Vedat'la doldurmak istiyor.
Federasyon, Süper Lig'deki yabancı futbolcu sayısını kademeli olarak düşürmeye hazırlanırken, kadrosunda birçok yabancı oyuncusu bulunan Galatasaray şimdiden kolları sıvadı. Önümüzdeki sezondan itibaren yerli transferine ağırlık verecek olan sarı-kırmızılı ekip, 5 Türk futbolcuyla prensip anlaşmasına vardı. İşte o isimler ve detaylar...
Süper Lig'deki şampiyonluk hasretini gelecek sezon dindirmek isteyen Fenerbahçe, transferde bombayı patlatmaya hazırlanıyor. İngiliz basını, sarı-lacivertli kulübün, Premier Lig'de forma giyen yıldız ismi kiralamak için harekete geçtiğini yazdı.
Transferde adeta bir fırtına gibi esen Trabzonspor'da operasyon devam ediyor. Balıkesirspor'dan Rahmi Anıl Başaran'a imzayı attıran ve Aly Malle ile el sıkışan bordo-mavili ekip, bir genç futbolcuyla daha prensip anlaşmasına vardı. İşte detaylar...
PSG, Lyon ve Leicester City'nin peşinde olduğu milli futbolcumuz Merih Demiral'a bir talip daha çıktı. İngiltere Premier Lig devi Manchester United, başarılı savunmacı için Juventus'un kapısını çaldı. Siyah-Beyazlı ekip, Merih Demiral için Kırmızı Şeytanlar'dan 55 milyon Euro talep etti.