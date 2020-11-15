Galatasaray'da Luyindama paniği: Hemen Türkiye'ye dön

YİNE MİLLİ TAKIMDA SAKATLANDI!
Demokratik Kongo'nun 2022 Afrika Uluslar Kupası elemelerinde Angola ile oynayacağı eleme maçlarının kadrosuna davet edilen Luyindama, milli takım kampında sakatlandı. Önceki akşam yapılan antrenmanda kasığından sakatlanan 26 yaşındaki defans oyuncusu, milli takımdan çıkarıldı.
“HEMEN TÜRKİYE’YE DÖN”
Galatasaray Kulübü, sakatlık haberi üzerine Luyindama'ya, "Hemen Türkiye'ye dön, tedavini burada yaptıralım" çağrısında bulundu. Çağrıya olumlu yanıt veren yıldız futbolcunun yarın veya salı günü İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
GEÇEN YIL DA MİLLİ TAKIMDA SAKATLANMIŞTI
Luyindama hatırlanacağı üzere Demokratik Kongo'nun geçen yıl 18 Kasım'da Gambiya ile oynadığı maçta sakatlanınca sezonu kapatmıştı. O karşılaşmada sol diz ön çapraz bağlarında kopma ve dış menisküsünde yırtık oluşan Luyindama, 68. dakikada oyundan çıktıktan sonra dizine bağlı buz torbasıyla maçın kalanını saha kenarından izlemişti. Doğru dürüst tedavi görmeden 10 bin kilometre yol katederek İstanbul'a gelen Luyindama'nın burada yapılan kontrolleri sonucunda sakatlığının ciddi olduğu ortaya çıkmıştı.
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