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  3. Galatasaray'da Luyindama depremi! yıldız oyuncu sezonu kapattı

Galatasaray'da Luyindama depremi! yıldız oyuncu sezonu kapattı

Galatasaray'da Luyindama depremi! yıldız oyuncu sezonu kapattı

Galatasaray, Luyindama'nın sol diz ön çapraz bağlarında kopma ve dış menisküsünde yırtık tespit edildiğini açıkladı. Luyindama ameliyat edilecek.

Galatasaray, Luyindama'nın sol diz ön çapraz bağlarında kopma ve dış menisküsünde yırtık tespit edildiğini açıkladı. Luyindama ameliyat edilecek.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde;

"Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin Gambiya ile oynadığı milli maçta sakatlanan ve bu sabaha karşı İstanbul’a dönen Christian Luyindama’nın sağlık ekibimiz tarafından yapılan kontrolleri sonrası, sol diz ön çapraz bağlarında kopma ve dış menisküsünde yırtık tespit edilmiştir.

Oyuncumuzun ameliyatı planlanmıştır."

KULÜP DOKTORU YENER İNCE’DEN AÇIKLAMA

Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce'den Luyindama açıklaması:

"Bu sakatlık dünya genelinde ortalama 7 ayda tedavi edilir. Oyuncunun milli takımının bu sakatlığı gözden kaçırması büyük bir skandal."


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