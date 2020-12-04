Galatasaray'da Luyindama 11'e dönüyor

Lille, sahasında geriye düştüğü maçta Sparta Prag'ı 2-1 yendi; gruptan çıktı. Oyuna 77'de Yusuf Yazıcı'nın yerine giren Burak Yılmaz attığı iki golle Lille'e galibiyeti getirdi.

Beşiktaş'ın konuğu Kasımpaşa! Sergen'den sürpriz 11

Başakşehir ve Fenerbahçe'yi yenerek büyük bir çıkış yakalayan Beşiktaş, 11. haftanın açılış maçında bugün Kasımpaşa ile karşılaşacak.