Galatasaray'da Luyindama 11'e dönüyor

Fatih Terim, Çaykur Rizespor maçında harika bir oyun ortaya koyan kadroda Hatay karşısında tek değişikliğe gidecek. Tecrübeli çalıştırıcı, Ryan Donk’un yerine sakatlığını atlatan Luyindama’ya formayı verecek. Önceki gün hafi f sakatlık geçiren Taylan, dün tedbir amaçlı idmana çıkmadı.
Lille, sahasında geriye düştüğü maçta Sparta Prag'ı 2-1 yendi; gruptan çıktı. Oyuna 77'de Yusuf Yazıcı'nın yerine giren Burak Yılmaz attığı iki golle Lille'e galibiyeti getirdi.
Başakşehir ve Fenerbahçe'yi yenerek büyük bir çıkış yakalayan Beşiktaş, 11. haftanın açılış maçında bugün Kasımpaşa ile karşılaşacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta maçları tamamlandı.
Fatih Terim kadroda değişikliğe gidiyor.
Trabzonspor Sivasspor'u yenerek 19 maç sonra bir ilki başarmak istiyor.
Leipzig maçında 3 gol atan İrfan Can Kahveci tarihi bir performans sergiledi.