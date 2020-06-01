Galatasaray'da Levent Şahin'in zor görevi

Galatasaray’da Fatih Terim’in yardımcılarından Levent Şahin, fiziksel hazırlık konusunda dümene geçti. Liglerin durmasından sonra ülkesine giden kondisyoner Alberto Bartali’nin İtalya’dan dönememesi nedeniyle bu görev Şahin’e kaldı.
Milliyet'in haberine göre; Kondisyon konusunda da uzman olan Şahin, antrenmanları organize ediyor ve Terim’in bu konuda en güvendiği isim durumunda... Galatasaray yoğun tempoda hazırlıklarını sürdürürken, Terim antrenman metotları ve kondisyon konusunda direksiyonu Şahin’e bırakmış durumda... Sadece gerek duyduğunda ikazını yapıyor.
Florya’daki çalışma temposu ve futbolcuların arzusundan son derece memnun olan deneyimli teknik adam, Bartali’yi hiç aratmayan Şahin ile beraber performans ekibine de teşekkür etti.
Diğer taraftan Bartali’nin İtalya’dan dönse bile 2 haftalık karantina nedeniyle ayrı kalacağı, büyük ihtimal onsuz sezonun tamamlanacağı belirtildi. Bu kritik süreçte futbolcu ve teknik heyetten sadece Bartali’nin başka bir ülkeye gitmesi dikkat çekti.
Özel maç kaygısı
Galatasaray lige hazır hale gelmek için çalışırken, kendilerini sınayabilecek bir takım bulamamanın sıkıntısını yaşıyor.
Florya’daki tüm personele önceki gün yapılan Kovid-19 testleri negatifleri çıkan sarı-kırmızılılar 5. kez testten geçti. Ancak özel maç için düşünülen takımların yeterli test imkanına sahip olamadığının altı çizildi. Bir alt ligdeki takımların 1 veya en fazla 2 test yaptırması nedeniyle bu çekince yaşandığı dile getirildi.
Diğer taraftan dünü izinli geçiren sarı-kırmızılılar bugün yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
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