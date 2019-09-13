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  3. Galatasaray'da Lemina şoku! Oyuna devam edemedi

Galatasaray'da Lemina şoku! Oyuna devam edemedi

Galatasaray'da Lemina şoku! Oyuna devam edemedi

Süper Lig'in 4. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda Kasımpaşa'yı ağırlayan Galatasaray'da yeni transfer Mario Lemina, sakatlığı nedeniyle oyundan çıktı.

Karşılaşmanın 22. dakikasında Kasımpaşa'dan Aytaç Kara ile girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kalan Lemina, sağlık görevlilerinin müdahalesi sonrasında mücadeleye geri döndü.

Gabonlu futbolcu, 30. dakikada kullanılacak olan Kasımpaşa korneri öncesinde oyundan çıkmak zorunda kaldı ve yerini Ömer Bayram'a bıraktı.

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