Galatasaray'da Lemina mucizesi
GALATASARAY’DA önceki gün sakatlığı ile ilgili iç yan bağlarında zorlanma olduğu söylenen Mario Lemina, Sarı-Kırmızılıların dünkü antrenmanında yer aldı.
AKŞAM
GALATASARAY’DA önceki gün sakatlığı ile ilgili iç yan bağlarında zorlanma olduğu söylenen Mario Lemina, Sarı-Kırmızılıların dünkü antrenmanında yer aldı. Başarılı orta saha takımla birlikte takımla çalıştı. Muslera ve Babel günü tedaviyle geçirdi.
*Lemina dün takımla çalıştı.
*Fernando Muslera ve Ryan Babel tedaviye devam etti.
*Şener Özbayraklı koşulara başladı.
*Andone takımdan ayrı çalıştı.
*Feghouli, yenileme çalışması yaptı.
*Radamel Falcao, İspanya’da tedavisine devam ediyor.