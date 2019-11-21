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Galatasaray'da Lemina mucizesi

Galatasaray'da Lemina mucizesi

GALATASARAY’DA önceki gün sakatlığı ile ilgili iç yan bağlarında zorlanma olduğu söylenen Mario Lemina, Sarı-Kırmızılıların dünkü antrenmanında yer aldı.

AKŞAM

GALATASARAY’DA önceki gün sakatlığı ile ilgili iç yan bağlarında zorlanma olduğu söylenen Mario Lemina, Sarı-Kırmızılıların dünkü antrenmanında yer aldı. Başarılı orta saha takımla birlikte takımla çalıştı.  Muslera ve Babel günü tedaviyle geçirdi.

*Lemina dün takımla çalıştı.
*Fernando Muslera ve Ryan Babel tedaviye devam etti.
*Şener Özbayraklı koşulara başladı.
*Andone takımdan ayrı çalıştı.
*Feghouli, yenileme çalışması yaptı.
*Radamel Falcao, İspanya’da tedavisine devam ediyor.


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