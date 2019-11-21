Galatasaray'da Lemina mucizesi

AKŞAM

GALATASARAY’DA önceki gün sakatlığı ile ilgili iç yan bağlarında zorlanma olduğu söylenen Mario Lemina, Sarı-Kırmızılıların dünkü antrenmanında yer aldı. Başarılı orta saha takımla birlikte takımla çalıştı. Muslera ve Babel günü tedaviyle geçirdi.

*Lemina dün takımla çalıştı.

*Fernando Muslera ve Ryan Babel tedaviye devam etti.

*Şener Özbayraklı koşulara başladı.

*Andone takımdan ayrı çalıştı.

*Feghouli, yenileme çalışması yaptı.

*Radamel Falcao, İspanya’da tedavisine devam ediyor.