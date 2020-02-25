Galatasaray'da Lemina Gençlerbirliği maçında oynamayacak

SPOR GÜNDEMİ

Demirkol'dan olay iddia! Ersun Yanal... Demirkol'dan olay iddia! Ersun Yanal... Mehmet Demirkol, Fenerbahçe’nin sahasında Galatasaray’a 3-1 mağlup olduğu karşılaşma sonrası beIN Manşet adlı programda derbiyi değerlendirdi.

Beşiktaş'ta sezon sonu en az 5 yabancıyla yollar ayrılıyor Beşiktaş'ta sezon sonu en az 5 yabancıyla yollar ayrılıyor Sergen Yalçın yabancılardan Boateng, Ruiz ve N'Koudou'yu takımda tutacak. Boyd, Elneny, Diaby, Karius ve Lens gidecek. Vida ve Ljajic ise iyi bir rakam verilirse satılacak.

Trabzonsporluları çok üzecek haber! Sörloth'da sıcak gelişme Trabzonsporluları çok üzecek haber! Sörloth'da sıcak gelişme Trabzonspor’un İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace’dan 2 yıllığına kiraladığı Alexander Sörloth için gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya atıldı. Real Madrid’in başarılı golcü için devreye girdiği öne sürüldü.

Fatih Terim Lemina'yı o maça saklayacak Fatih Terim Lemina'yı o maça saklayacak Takımdan ayrı şekilde salonda çalışmalarına devam eden Lemina'nın Beşiktaş maçında tam kapasite ile sahada olması hedefleniyor.

Flaş! Yanal'ın yerine gelecek hoca belli oldu Flaş! Yanal'ın yerine gelecek hoca belli oldu Fenerbahçe yönetimi, 3-1 kaybedilen Galatasaray derbisi sonrası yeni teknik direktör için çalışmalara başladı. Sarı-Lacivertlilerde Ersun Yanal’ın yerine düşünülen ilk isim ise Erol Bulut. Başarılı teknik adamın Alanyaspor ile sözleşmesi 31 Mayıs tarihinde sona eriyor ancak Bulut’un kontratına ‘İstediği an tek taraflı fesih’ maddesi koydurduğu öğrenildi.

Anlaşma tamam! Süper Lig devi transferi bitirdi Anlaşma tamam! Süper Lig devi transferi bitirdi Loris Karius’la sezon sonunda yollarını ayıracak olan Beşiktaş, tecrübeli file bekçisi Volkan Babacan ile 2+1 yıllık sözleşme için anlaşma sağladı.