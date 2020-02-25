Galatasaray'da Lemina Gençlerbirliği maçında oynamayacak

Galatasaray'da sakatlığı sebebiyle Fenerbahçe derbisi kadrosuna alınmayan ve çalışmalarına salonda devam eden Mario Lemina bu hafta sonu oynanacak olan Gençlerbirliği maçında da forma giyemeyecek.
Sarı-Kırmızılı kulübün sağlık ekibi, Gabonlu orta saha oyuncusunu Gençlerbirliği maçında riske atmak istemiyor. Fatih Terim'in de tam kapasite ile sezonun kritik haftalarında yararlanmak istediği Lemina'yı Beşiktaş ile 26. haftada oynanacak olan derbide sahada görmek istediği ifade edildi.
Mehmet Demirkol, Fenerbahçe’nin sahasında Galatasaray’a 3-1 mağlup olduğu karşılaşma sonrası beIN Manşet adlı programda derbiyi değerlendirdi.
Sergen Yalçın yabancılardan Boateng, Ruiz ve N'Koudou'yu takımda tutacak. Boyd, Elneny, Diaby, Karius ve Lens gidecek. Vida ve Ljajic ise iyi bir rakam verilirse satılacak.
Trabzonspor’un İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace’dan 2 yıllığına kiraladığı Alexander Sörloth için gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya atıldı. Real Madrid’in başarılı golcü için devreye girdiği öne sürüldü.
Takımdan ayrı şekilde salonda çalışmalarına devam eden Lemina'nın Beşiktaş maçında tam kapasite ile sahada olması hedefleniyor.
Fenerbahçe yönetimi, 3-1 kaybedilen Galatasaray derbisi sonrası yeni teknik direktör için çalışmalara başladı. Sarı-Lacivertlilerde Ersun Yanal’ın yerine düşünülen ilk isim ise Erol Bulut. Başarılı teknik adamın Alanyaspor ile sözleşmesi 31 Mayıs tarihinde sona eriyor ancak Bulut’un kontratına ‘İstediği an tek taraflı fesih’ maddesi koydurduğu öğrenildi.
Loris Karius’la sezon sonunda yollarını ayıracak olan Beşiktaş, tecrübeli file bekçisi Volkan Babacan ile 2+1 yıllık sözleşme için anlaşma sağladı.
Derbide sahaya sürdüğü kadro nedeniyle ağır eleştiri alan Ersun Yanal'ın maçın başlamasına 3 saat kalana kadar kanatlarda oynatacağı isimleri seçemediği öğrenildi.