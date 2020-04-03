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aksam.com.tr
  • 03 Nisan 2020 Cuma 09:46
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  • 03 Nisan 2020 Cuma 09:46

Galatasaray'da Layvin Kurzawa sesleri

Galatasaray'da Layvin Kurzawa sesleri

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Fransız basını, PSG'nin Layvin Kurzawa ile sözleşme yenilemeyeceğini, Alex Telles'i kadrosuna katacağını yazdı. Bunun üzerine harekete geçen Galatasaray, bir taşla iki kuş vurmak için Layvin Kurzawa'yı gündemine aldı.

Corona virüsü krizi patlamadan önce Galatasaray'ın gelecek sezon PSG'nin sol beki Layvin Kurzawa'yı transfer edeceği iddia edilmişti.

Krizin patlamasından sonra bu iddianın devamı gelmedi. Ancak dün Fransız Le10Sports, PSG'nin, Kurzawa'ya yeni sözleşme önermeyeceğini, yerine Porto'da forma giyen Alex Telles'i alacağını yazdı.

Bu iddia sonrasında önümüzdeki dönemde 27 yaşındaki Fransız futbolcunun ismi yeniden Galatasaray'ın gündemine gelebilir.

PARASI TELLES'TEN

Telles'in PSG'ye transferi gerçekleşirse, Porto ile yapılan anlaşma gereği satış karının yüzde 10'u Galatasaray'ın kasasına girecek. Sarı kırmızılı ekip böylece Kurzawa'nın maliyetini çıkaracak.

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