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Galatasaray'da kupa finali hazırlıkları başladı

Galatasaray'da kupa finali hazırlıkları başladı

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Akhisarspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda son lig maçına ilk 11'de başlayan oyuncular yenilenme çalışması yaptı.

Diğer futbolcular ise salonda core stabilizasyon ile antrenmana başladı. Daha sonra sahada dinamik ısınma yapıldı. İdmanın ana bölümünde oyunsal formda dar alan oyunları oynandı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sakatlığı bulunan Konstantinos Mitroglou, tedavisinin ardından sahada koşu çalışmalarına başladı.

Sarı-kırmızılılar, Akhisarspor maçı öncesindeki son antrenmanını yarın saat 11.00'de yapacak ve 15.30'da özel bir uçuşla karşılaşmanın gerçekleşeceği Sivas'a hareket ederek mücadele öncesi bu kentte kampa girecek.

Teknik Direktör Fatih Terim ve bir oyuncu ise yarın saat 18.30'da Sivas 4 Eylül Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısına katılacak.

(İHA)

 

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