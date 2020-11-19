Galatasaray'da kritik mali kongre 14 Aralık'ta gerçekleşecek

'Yeni Burak Yılmaz'ı G.Saray kaptı! 'Terim'e söz verdik'

Galatasaray, Bursaspor'un 18 yaşındaki golcüsü Ali Akman'ın transferini sezon sonunda gerçekleştiriyor. Genç forvetin menajeri ve amcası olan Ayhan Akman, konuyla ilgili net konuştu: Fatih hocaya sözümüz var.