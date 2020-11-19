Galatasaray'da kritik mali kongre 14 Aralık'ta gerçekleşecek

Galatasaray Kulübü, Mali Genel Kurul yapılacağını KAP'a bildirdi.
Kulüp Mali Genel Kurul'un 14 Aralık'ta yapılacağını açıkladı.
Galatasaray, Bursaspor'un 18 yaşındaki golcüsü Ali Akman'ın transferini sezon sonunda gerçekleştiriyor. Genç forvetin menajeri ve amcası olan Ayhan Akman, konuyla ilgili net konuştu: Fatih hocaya sözümüz var.
Tahkim Kurulu, Ersin Destanoğlu'na verilen 2 maçlık men cezasını onadı. Genç file bekçisi, Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarında forma giyemeyecek.
West Ham United'dan ayrılmak isteyen Andriy Yarmolenko yeniden Fenerbahçe'nin gündemine geldi. Tecrübeli futbolcunun menajeri, “Şartlar uygun olursa seve seve Fenerbahçe'de forma giyer” ifadesini kullandı. Transferde son söz teknik direktör Erol Bulut'ta.
Ayhan Akman, Galatasaray'da koronavirüse yakalanan Arda Turan'ın son durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA), Intercity İstanbul Park'a 3 yıllık lisans verdi.
Ömer Faruk Beyaz'dan sonra Fenerbahçe'de bir yıldız daha yetişiyor. 2005 doğumlu Arda Güler; sol ayağı, şık çalımları ve başarılı frikikleriyle Sarı-Lacivertli camiayı heyecanlandırıyor.