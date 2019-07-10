Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7234
  • 6,4355
  • 257.803
  • 97734.6
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Galatasaray'da kritik dava yarın

Galatasaray'da kritik dava yarın

Galatasaray'da kritik dava yarın

Galatasaray'da Mustafa Cengiz başkalığındaki yönetim kurulunun mart ayındaki mali genel kurulda idari açıdan ibra edilmemesiyle ilgili alınan tedbir kararı yarın saat 11.30'da İstanbul 14. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülecek.

Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz ve yönetim kurulu, 23 Mart'ta gerçekleştirilen mali genel kurul toplantısında idari açıdan ibra edilmemişti. Bu gelişmenin ardından seçim kararı alması beklenen sarı-kırmızılılarda İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak ve Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, yönetimin görevine devam edebilmesi için tedbir kararı aldırmıştı.

Bazı Galatasaray Spor Kulübü üyelerinin söz konusu tedbir kararının kaldırılması yönünde yaptığı başvuru 13 Haziran'da görülmesi gerekirken, dava mahkeme heyetinin izinli olduğu için 11 Temmuz'a ertelenmişti. Bu duruşma yarın saat 11.30'da İstanbul 14. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülecek. Mahkeme tedbir kararını kaldırılmazsa mevcut yönetim kurulu görevine devam edecek. Fakat tedbir kararı kaldırılırsa yönetim kurulu 1 ay içinde seçime gidecek.  (İHA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Şeyma Subaşı bunu beklemiyordu! Rakam ortaya çıktı...
Sosyal medyada bunu yaptı! Olay paylaşım
Demet Akalın sahne kıyafeti ile ezber bozdu
Adriana Lima ve Emir Uyar aşkı kanıtlandı
Neslihan Atagül-Kadir Doğulu çiftinden romantik kutlama

Yürek Yemiş Rus, Ayıya Tekme Attı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Emekliye ek ödeme müjdesi! İade 2 kat olacak

Süper Lig'de biten tüm transferler