Galatasaray'da Kostas Mitroglou kangreni

Ocak ayında büyük umutlarla Marsilya'dan Galatasaray'a kiralanan Kostas Mitroglou, Akhisar'a attığı golün dışında iz bırakamadı... 1 yıl daha sözleşmesi olan Yunan forvet, hazırlık kampında da bekleneni veremeyince gözden çıkarıldı.
Mitroglou'nun sözleşmesini feshetmek isteyen yönetim, Marsilya'dan olumsuz yanıt aldı. Tecrübeli yıldıza 2.6 milyon Euro'luk maaşı nedeniyle ciddi bir teklif gelmemesi de can sıkıyor. Fatih Terim'in kesinlikle takımda düşünmediği Mitroglou'nun nasıl gönderileceği merak konusu.
MAAŞI BÜYÜK SORUN
Mitroglou'nun 2.6 milyon Euro'luk maaşı ayrılığın önünde büyük bir engel oluşturuyor.
(Takvim)
Geçtiğimiz günlerde '2-3 transfer yapıp sezonu kapatacağız' açıklamalarında bulunan Başkan Ali Koç'a 6-1 biten maçtan sonra tepki yağdı.
Galatasaray’ın uzun süredir göndermek için büyük bir çaba harcadığı Mbaye Diagne’de son dakika gelişmesi yaşanıyor. Arap basını, Senegalli golcünün Al-Rayyan’a imza atmak üzere olduğunu yazdı.
Fenerbahçe’nin uzun süredir transferi için uğraştığı Kolarov’da sıcak bir gelişme yaşandı. Roma, başarılı futbolcu için Fenerbahçe ve Inter’e kapıları kaparken Sırp futbolcu da takımda kalmaya ikna oldu.
Galatasaray, performansıyla hayal kırıklığı yaratan Kostas Mitroglou’yu gözden çıkardı ancak futbolcuya ciddi bir teklif gelmemesi can sıkıyor. Sarı-Kırmızılılar, Yunan golcüden kurtulmanın yollarını arıyor.
Shkodran Mustafi'nin menajeri Kujtim Mustafi, oyuncunun Arsenal'de kalacağını açıkladı.
Galatasaray, Christian Luyindama’nın bonservisini 5 milyon euro karşılığı aldığını açıklarken, bu oyuncuya hemen bir alıcı çıktığı öğrenildi.
Fenerbahçe’de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Stoper arayışlarına son sürat devam eden Sarı-Lacivertliler, bir yandan da yollarını ayıracağı futbolcularla ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Bu isimlerin başında da Miha Zajc geliyor. Bir türlü isteneni veremeyen ve Ersun Yanal’ın da gözünden düşen Zajc’a İtalya ve Rusya’dan teklifler olduğu belirtiliyor.