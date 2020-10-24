Galatasaray'da koronavirüse davetiye çıkaran loca skandalı

Galatasaray-Alanya maçında kapalı ve satılmamış durumda bulunan localara seyirci tanımlandı. Türk Telekom Stadı'ndaki bazı loca sahipleri, tanımadıkları kişilerle karşılaşmayı izlemek durumunda kaldı.
Kendi localarına gelen tanımadıkları kişileri gören loca sahiplerinin, "Biletimizin tanımlandığı loca kapalı. Biz de burayı açık gördük ve geldik" yanıtını aldıkları öğrenildi. Böylece pandemi nedeniyle ortaya çıkan localara yüzde 50 kapasiteyle seyirci alma limiti de açılmış oldu. Bazı yöneticilerin kendi misafirlerini bu şekilde stada soktukları ve bilet tanımlattıkları belirtildi.
'Dikkatli olunmalı'
Türk Telekom Stadı'nda bundan sonraki maçlarda benzer bir sorun yaşamak istemeyen loca sahipleri bu konuda dikkatli olunmasını istedi. Normal şartlarda loca sahipleri, stada gelecek isimlerin biletlerini son ana kadar kendileri tanımlatabiliyor. Alanyaspor maçında yaşanan bu probleme karşın stattaki locaların neredeyse yarısının boş kaldığı açıklanmıştı.
Galatasaray'ın Alanya maçına yaklaşık 1500 kişinin locada bulunabileceği belirtilmiş ancak 410 kişi geldiği duyurulmuştu.
Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı son isim olan Rachid Ghezzal, idmanlarda fark yaratıyor. Sol ayağını çok etkili kullanan başarılı futbolcu, hırsıyla da teknik ekibi memnun etti. 28 yaşındaki sağ kanat oyuncusunun pazartesi günün oynanacak Denizlispor maçına ilk 11'de başlaması bekleniyor.
Galatasaray'ın Alanyaspor ile iç sahada oynadığı karşılaşmada stadyumdaki localara gelen taraftarlar, tanımadıkları kişilerle maç izlemek durumunda kaldı.
Fenerbahçe'den ayrılan Garry Rodrigues'in devre arasında Galatasaray'a dönmesine kesin gözüyle bakılıyor.
Gaziantep FK yönetimi, Marius Sumudica ile yolları ayırma kararı aldı ve yeni teknik direktör arayışlarına başladı. Michael Skibbe'yi göreve getirmek isteyen Kırmızı-Siyahlılar, Alman antrenörün Al Ain ile anlaşmasının ardından rotasını yerli teknik direktörlere kırdı.
Fenerbahçe'nin Arjantinli yıldızı Josa Sosa, "Trabzon'da Beşiktaş'a karşı nasıl oynadıysam şimdi de aynı şey. Benim hedefim her zaman kazanmak. Saha içinde hiçbir şeyin kafamı karıştırmasına izin vermem" dedi.
Göztepe, Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile 0-0 berabere kalarak galibiyet hasretini 5 maça çıkardı. Sarı-kırmızılılar, son 3 deplasman maçında yalnızca 1 isabetli şut atarak kötü bir performans çizdi.