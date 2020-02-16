Galatasaray'da kırmızı kart tepkisi!

Ömer Bayram ceza sahasının sol çizgisi üzerinde Gökhan Töre'nin müdahalesiyle yerde kaldı ve ev sahibi ekip serbest vuruş kazandı.
Galatasaraylı futbolcular Gökhan Töre'nin pozisyonunun sarı kart olduğunu vurguladı. Taraftarlarhakem Alper Ulusoy'a tepki gösterdi. Gökhan Töre de uzun süre ıslıklandı
Gökhan Töre maç içerisinde de sık sık sarı kırmızılı isimlerle gerginlik yaşadı
RIDVAN DİLMEN YORUMLADI: KIRMIZI KART
Devre arasında NTV'ye konuşan Rıdvan Dilmen, "Gökhan Töre'yi ikinci sarı karttan atmalıydı hakem, o atmadan Kemal Özdeş onu oyundan almalı. 2. sarıyı gösterebilirdi, net demeyeyim ama 2. sarı." sözlerini kullandı.
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