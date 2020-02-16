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aksam.com.tr
  • 16 Şubat 2020 Pazar 20:02
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  • 16 Şubat 2020 Pazar 20:02

Galatasaray'da kırmızı kart tepkisi!

Galatasaray'da kırmızı kart tepkisi!

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Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray ile Yeni Malatyaspor karşılaşırken sarı kartı bulunan Gökhan Töre'nin 39. dakikada yaptığı hareketin sarı kartlık olduğu tepkisi vardı

Ömer Bayram ceza sahasının sol çizgisi üzerinde Gökhan Töre'nin müdahalesiyle yerde kaldı ve ev sahibi ekip serbest vuruş kazandı.

Galatasaraylı futbolcular Gökhan Töre'nin pozisyonunun sarı kart olduğunu vurguladı. Taraftarlarhakem Alper Ulusoy'a tepki gösterdi. Gökhan Töre de uzun süre ıslıklandı

Gökhan Töre maç içerisinde de sık sık sarı kırmızılı isimlerle gerginlik yaşadı

RIDVAN DİLMEN YORUMLADI: KIRMIZI KART

Devre arasında NTV'ye konuşan Rıdvan Dilmen, "Gökhan Töre'yi ikinci sarı karttan atmalıydı hakem, o atmadan Kemal Özdeş onu oyundan almalı. 2. sarıyı gösterebilirdi, net demeyeyim ama 2. sarı." sözlerini kullandı.

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Galatasaray'da kırmızı kart tepkisi!
Galatasaray'da kırmızı kart tepkisi!

Galatasaray'da kırmızı kart tepkisi!

Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray ile Yeni Malatyaspor karşılaşırken sarı kartı bulunan Gökhan Töre'nin 39. dakikada yaptığı hareketin sarı kartlık olduğu tepkisi vardı

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