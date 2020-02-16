SPOR GÜNDEMİ

Galatasaray-Yeni Malatyaspor CANLI ANLATIM Galatasaray-Yeni Malatyaspor CANLI ANLATIM Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. İşte iki takımın da ilk 11'leri... Mücadele Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğü ile devam ediyor.

Galatasaray'da kırmızı kart tepkisi! Galatasaray'da kırmızı kart tepkisi! Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray ile Yeni Malatyaspor karşılaşırken sarı kartı bulunan Gökhan Töre'nin 39. dakikada yaptığı hareketin sarı kartlık olduğu tepkisi vardı

Kupa Fenerbahçe'nin Kupa Fenerbahçe'nin Basketbolda Solgar Vitamin Erkekler Türkiye Kupası'nı finalde Darüşşafaka Tekfen'i 74-71 yenen Fenerbahçe Beko kazandı.

Trabzonspor Sivasspor'u devirerek zirveye oturdu Trabzonspor Sivasspor'u devirerek zirveye oturdu Trabzonspor ile Sivasspor Süper Lig'in 22. haftasında karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip, rakibini 2-1 mağlup ederek 298 hafta sonra zirvenin yeni sahibi oldu.

'İkinci yarı farkı açabilirdik' 'İkinci yarı farkı açabilirdik' Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, Sivasspor'u 2-1 ile geçerek liderliğe yerleştikleri maçın ardından konuştu.

PFDK'dan Galatasaray'a şok ceza! 2 maç... PFDK'dan Galatasaray'a şok ceza! 2 maç... PFDK, Galatasaray Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş'a 2 maç men cezası verdi.