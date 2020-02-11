  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 11 Şubat 2020 Salı 11:22
  • |
  • 11 Şubat 2020 Salı 11:44

Galatasaray'da kayyum kararı belli oldu! Dava reddedildi...

Galatasaray'da kayyum kararı belli oldu! Dava reddedildi...

Paylaş

7. Sulh Mahkemesi'nden karar çıktı... Galatasaray'a kayyum atanması ile ilgili dava reddedildi.

Galatasaray'ın futboldaki yükselişi Süper Lig'deki puan cetveline yansırken Başkan Mustafa Cengiz ve Sarı-Kırmızılı yönetimi stres dolu bir davaya girdi ancak sonuç mevcut yönetime bir nebze de olsa nefes aldırdı.

İdari ibrasızlıkla başlayan sonrasında hem yönetim kanadının hem de üyelerin mahkemeye taşıdığı süreçle ilgili bugün saat 10.35'te 7. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada reddedildi.

Galatasaray'da Kayyum atanmasına ilişkin görülen davada, kayyum talebi reddedildi. Galatasaray Yönetimi diğer davalar (21 Şubat) sonuçlanana kadar mevcut hali ile devam edecek.

21 ŞUBAT'TA DA DAVA VAR

21 Şubat'ta da 14 Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 'genel kurulun iptali' davası var. Tedbirleri kaldırırsa G.Saray'da yine sandık gündeme gelecek. Bu konuda muhalefet adaylık konusunda çalışmalarını sürdürüyor. Kulislerinde Ozan Korkut, Burak Elmas, Ali Fatinoğlu, Metin Öztürk ve İbrahim Özdemir'in isimleri başkanlık konusunda geçiyor.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Trabzonspor'un 4 yıldızı, Süper Lig'de 10 takıma bedel

title

Devre arası takımda tutulan Mariano, Fatih Terim'i pişman etmedi

title

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda Aytemiz Alanyaspor'u ağırlıyor

Mustafa Cengiz: Ali Koç Her Gün Televizyonda Ağlıyor!

SPOR GÜNDEMİ

Ve Ali Koç beklenen kararı verdi! Ersun Yanal...
Ve Ali Koç beklenen kararı verdi! Ersun Yanal...

Ve Ali Koç beklenen kararı verdi! Ersun Yanal...

Fenerbahçe’de bazı yöneticiler, performansından memnun olmadıkları teknik direktör Ersun Yanal’ı başkan Ali Koç’a şikayet etti. Serzenişleri haklı bulan Koç, Ankaragücü ve Galatasaray derbisinde alınacak sonuçlara göre Yanal’ın takımdaki kaderini çizecek.

Galatasaray'da mahkemeden gelen karar belli oldu
Galatasaray'da mahkemeden gelen karar belli oldu

Galatasaray'da mahkemeden gelen karar belli oldu

7. Sulh Mahkemesi'nden karar çıktı... Galatasaray'a kayyum atanması ile ilgili dava reddedildi.

2 futbolcuya kapıyı gösterdi: Bize faydaları olmaz
2 futbolcuya kapıyı gösterdi: Bize faydaları olmaz

2 futbolcuya kapıyı gösterdi: Bize faydaları olmaz

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın rüzgarı esmeye devam ediyor. 47 yaşındaki teknik adam yönetimden; Caner, Gökhan ve Atiba'nın sözleşmelerinin yenilenmesini isterken, Diaby ve Rebocho'nun kendilerine fayda sağlamayacağını iletti.

150 kişilik listeyle geliyor
150 kişilik listeyle geliyor

150 kişilik listeyle geliyor

Mircea Lucescu, Siyah-beyazlıların yeni futbol aklı olacak. Rumen çalıştırıcı ile danışmanlık konusunda anlaşıldı. Beşiktaş Yönetimi, transfer döneminde 74 yaşındaki tecrübeli isimin milli takım döneminde hazırladığı 150 kişilik listesinden faydalanacak.

20 ligde 59 Türk yıldız var
20 ligde 59 Türk yıldız var

20 ligde 59 Türk yıldız var

Avrupa’nın 5 büyük ligi İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya’da Türk oyuncular başarılarıyla göğsümüzü kabartıyor. Toplam değeri 327 milyon euroyu bulan yıldızlarımız, ekonomik açıdan da ciddi bir pazar payına sahip.

'Aklınızı başınıza alın!'
'Aklınızı başınıza alın!'

'Aklınızı başınıza alın!'

Yazarımız Engin Verel, özellikle 3 Büyükler'in hakem ve federasyon isyanını eleştirdi. Sonuçlarının çok vahim olabileceğinin altını çizdi.

Terim'den büyük sürpriz! Kimse beklemiyordu
Terim'den büyük sürpriz! Kimse beklemiyordu

Terim'den büyük sürpriz! Kimse beklemiyordu

Fatih Terim, hem dibe vurmuş yıldızlarını hem de takımını hayata döndürdü. Dört maçlık galibiyet serisiyle başlayan ikinci yarıda katkıyı yeni transferler değil, kulübeye mahkum isimlerden aldı.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.