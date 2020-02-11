Galatasaray'da kayyum kararı belli oldu! Dava reddedildi...

Galatasaray'ın futboldaki yükselişi Süper Lig'deki puan cetveline yansırken Başkan Mustafa Cengiz ve Sarı-Kırmızılı yönetimi stres dolu bir davaya girdi ancak sonuç mevcut yönetime bir nebze de olsa nefes aldırdı.
İdari ibrasızlıkla başlayan sonrasında hem yönetim kanadının hem de üyelerin mahkemeye taşıdığı süreçle ilgili bugün saat 10.35'te 7. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görülen davada reddedildi.
Galatasaray'da Kayyum atanmasına ilişkin görülen davada, kayyum talebi reddedildi. Galatasaray Yönetimi diğer davalar (21 Şubat) sonuçlanana kadar mevcut hali ile devam edecek.
21 ŞUBAT'TA DA DAVA VAR
21 Şubat'ta da 14 Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 'genel kurulun iptali' davası var. Tedbirleri kaldırırsa G.Saray'da yine sandık gündeme gelecek. Bu konuda muhalefet adaylık konusunda çalışmalarını sürdürüyor. Kulislerinde Ozan Korkut, Burak Elmas, Ali Fatinoğlu, Metin Öztürk ve İbrahim Özdemir'in isimleri başkanlık konusunda geçiyor.
Fenerbahçe’de bazı yöneticiler, performansından memnun olmadıkları teknik direktör Ersun Yanal’ı başkan Ali Koç’a şikayet etti. Serzenişleri haklı bulan Koç, Ankaragücü ve Galatasaray derbisinde alınacak sonuçlara göre Yanal’ın takımdaki kaderini çizecek.
7. Sulh Mahkemesi'nden karar çıktı... Galatasaray'a kayyum atanması ile ilgili dava reddedildi.
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın rüzgarı esmeye devam ediyor. 47 yaşındaki teknik adam yönetimden; Caner, Gökhan ve Atiba'nın sözleşmelerinin yenilenmesini isterken, Diaby ve Rebocho'nun kendilerine fayda sağlamayacağını iletti.
Mircea Lucescu, Siyah-beyazlıların yeni futbol aklı olacak. Rumen çalıştırıcı ile danışmanlık konusunda anlaşıldı. Beşiktaş Yönetimi, transfer döneminde 74 yaşındaki tecrübeli isimin milli takım döneminde hazırladığı 150 kişilik listesinden faydalanacak.
Avrupa’nın 5 büyük ligi İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya’da Türk oyuncular başarılarıyla göğsümüzü kabartıyor. Toplam değeri 327 milyon euroyu bulan yıldızlarımız, ekonomik açıdan da ciddi bir pazar payına sahip.
Yazarımız Engin Verel, özellikle 3 Büyükler'in hakem ve federasyon isyanını eleştirdi. Sonuçlarının çok vahim olabileceğinin altını çizdi.
Fatih Terim, hem dibe vurmuş yıldızlarını hem de takımını hayata döndürdü. Dört maçlık galibiyet serisiyle başlayan ikinci yarıda katkıyı yeni transferler değil, kulübeye mahkum isimlerden aldı.