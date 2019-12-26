Galatasaray'da Katar kampı iptal

Ajax'la Katar'da 9 Ocak'ta hazırlık maçı oynaması gündemde olan Galatasaray, ikinci rakip bulunamadığı için bu ülkeye gitmekten vazgeçti.

İkinci yarı öncesi Florya'da 10 gün çalışacak sarı-kırmızılılar, daha sonra Türkiye Kupası maçı için buradan Rize'ye geçecek.

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İşte ocak ayında büyük değişime uğrayacak takımdan ipuçları:

1- Kalede Muslera, savunmada Marcao, orta sahada Lemina, kanatta Feghouli ve forvette Falcao dışında ilk 11 tamamen değişiyor.

2- İlk hamle sağ ve sol beke olacak. Mariano ve Nagatomo'nun yerine Linnes ve RB Leipzig'den kiralanacak Saracchi oynayacak.

3- Bir aydır takımla çalışan Emre Akbaba'ya lisans çıkarılacak.

4- Kiralık olarak takıma dönecek Onyekuru, formayı Babel'den alacak.

5- Belhanda'yı Al-İttihad'a satmayı planlayan Galatasaray, Faslı 10 numaradan gelecek parayla ilk 11 düzeyinde stoper ve orta saha transferi yapacak.

6- Dolu olan yabancı kontenjanını boşaltmak için kiralık oyuncular Nzonzi, Seri ve Andone ile yollar ayrılacak. Mariano'nun sözleşmesi feshedilecek.

7- Geri dönecek Diagne, Falcao'yu yedekleyecek.

(Sabah)