  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 02 Kasım 2020 Pazartesi 11:12
  • |
  • Son Güncelleme:

Galatasaray'da kaptanlık 6 kez el değiştirdi

Galatasaray'da kaptanlık 6 kez el değiştirdi

Paylaş

Galatasaray bu sezon ilginç bir istatistiğe imza attı.

Galatasaray'da kaptanlık görevine getirilen üç futbolcu çeşitli sebeplerle sahada olmayınca pazubent sürekli el değiştirdi.

Sarı kırmızılı takımın 1. kaptanı olan Fernando Muslera sakatlığı nedeniyle aylardır oynayamazken, 2. kaptan Arda turan ile 3. kaptan Ryan Donk, teknik direktör Fatih terim’in tercihiyle sahada olmayınca sıradışı bir istatistik ortaya çıktı. Süper Lig’de geride kalan 7 haftada 6 futbolcu kaptanlık görevini üstlendi.

İŞTE G.SARAY'IN KAPTANLARI

Gaziantep maçı: Arda-Donk

Başakşehir maçı: Arda-Linnes

Fenerbahçe maçı: Arda-Linnes

Kasımpaşa maçı: Arda-Marcao

Alanyaspor maçı: Martin Linnes

BB Erzurumspor maçı: Younes Belhanda

MKE Ankaragücü maçı: Ömer-Donk

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Geleceğin yıldızını Galatasaray kaptı
Geleceğin yıldızını Galatasaray kaptı

Geleceğin yıldızını Galatasaray kaptı

Aykut Kocaman sürprizi! Bir anda ilk aday haline geldi
Aykut Kocaman sürprizi! Bir anda ilk aday haline geldi

Aykut Kocaman sürprizi! Bir anda ilk aday haline geldi

Ve Fatih Terim yıldız ismin üstünü çizdi
Ve Fatih Terim yıldız ismin üstünü çizdi

Ve Fatih Terim yıldız ismin üstünü çizdi

Bisikletin yıldızları Sakarya'da şampiyona başladı

SPOR GÜNDEMİ

Terim'den Arda Turan kararı
Terim'den Arda Turan kararı

Terim'den Arda Turan kararı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Sivasspor deplasmanında Arda Turan'ı yeniden ilk 11'de sahaya sürecek.

Erol Bulut'un en güvendiği isim Tisserand
Erol Bulut'un en güvendiği isim Tisserand

Erol Bulut'un en güvendiği isim Tisserand

Kongolu stoper Marcel Tisserand, Erol Bulut'un en çok güvendiği isimlerden birisi oldu.

İşte Galatasaray'ın 2021 yılındaki ilk transferi
İşte Galatasaray'ın 2021 yılındaki ilk transferi

İşte Galatasaray'ın 2021 yılındaki ilk transferi

Kontratında '20 maçta oynarsa sözleşmesi 1 yıl uzar' maddesi bulunan Ryan Babel, Galatasaray'da şimdiden 10 maça çıktı bile. Performansıyla teknik direktör Fatih Terim'in gözüne giren Hollandalı yıldızın 20 maçı tamamlamasına kesin gözüyle bakılıyor.

Erol Bulut ilk devre için puan hedefini belirledi
Erol Bulut ilk devre için puan hedefini belirledi

Erol Bulut ilk devre için puan hedefini belirledi

Üst üste aldığı galibiyetlerle lige ağırlığını koymaya başlayan Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, kurmayları ile bir toplantı yaparak ligin ilk yarısındaki 20 maçlık periyot için hedef belirledi. Toplantı sonunda Bulut, ilk yarı için maksimum 7 puan kaybını öngördü.

Yönetim başka, taraftarlar başka ismi istiyor
Yönetim başka, taraftarlar başka ismi istiyor

Yönetim başka, taraftarlar başka ismi istiyor

Süper Lig'de ilk 7 haftada aldığı başarısız sonuçlarla küme düşme hattına kadar gerileyip, yaşanan üst üste kayıpların ardından teknik direktör Eddie Newton ile yollarını ayıran Trabzonspor'da yönetim, yeni teknik adam arayışlarını sürdürüyor.

Galatasaray'da adale sorunu tesadüf mü?
Galatasaray'da adale sorunu tesadüf mü?

Galatasaray'da adale sorunu tesadüf mü?

Henüz ligin başı olmasına rağmen Galatasaray'da arka arkaya yaşanan adale sakatlıkları dikkat çekti, Piri'nin idmanları soru işareti oluşturdu.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.