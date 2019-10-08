Galatasaray'da kaosu daha çok beklerler

AKŞAM

GALATASARAY’IN G.Birliği ile golsüz berabere kaldığı maçın ardından Teknik Direktör Fatih Terim ve Başkan Mustafa Cengiz arasında soğuk rüzgarlar estiği iddia edilmişti. Başkan Cengiz ve Terim, Türk Telekom Stadyumu’nda dün bir araya gelerek 2 saatlik bir görüşmeye imza attı. Zirvenin son derece pozitif geçtiği ve teknik heyet ile de yönetim arasında bir sorun olmadığı özellikle vurgulandı. İki tarafından sorun ve sıkıntıları dile getirdiği toplantı sonunda başkan Cengiz, Fatih Terim’e olan güvenini dile getirirken, “Kriz bekleyenler daha çok beklerler” diyerek toplantı sonunda espri yaptı.