Galatasaray'da kaos! Almayı da beceremiyorlar göndermeyi de

Yaklaşık 1 aydır stoper arayışlarına devam eden Galatasaray, transferde henüz somut bir adım atamadı.

TM Dijital Haber Merkezi

26’sında oynanan Konyaspor maçından sonra ‘Kadromuzdan ayrılacak futbolcular olacak’ açıklamaları yapmasına rağmen transferde henüz beklenen adımları atamayan Galatasaray’da kriz son dakikaya kadar sürecek gibi gözüküyor.

1 AYDIR STOPER ARAYIŞI VAR!

Ryan Babel ve Steven Nzonzi dışında herhangi bir oyuncuyla yollarını ayıramayan sarı kırmızılılarda belirsizlik devam ederken Nagatomo, Luyindama, Belhanda, Mariano gibi isimlerin hala kadroda olmaları dikkatlerden kaçmıyor. Yaklaşık 1 aydır stoper arayışlarına devam etmesine karşın henüz defans hattına takviye yapamayan Galatasaray’da yönetimin atacağı son hamleler merakla beklenirken, bazı yerli futbolcuların sürpriz takımlarla anlaşmaya yakın oldukları bildirildi.

İşte Galatasaray’daki transfer gelişmeleri

Mariano: Gönderilecek oyuncular arasındaydı, Linnes’in form olarak henüz beklenen seviyede görünmemesi Fatih Terim’i geri adım attırdı. Konyaspor maçında iyi oyunuyla göze çarpan Mariano bir de asist yaptı.

Nagatomo: Saracchi transferinden sonra yolların ayrılması bekleniyor, Serie A kapılarının kapandığı Japon futbolcu ülkesine geri dönebilir.

Luyindama: Stoper transferi yapamayan Galatasaray, Kongolu defansın sözleşmesini donduramadı.

Michael Seri: Nzonzi’yle birlikte takımdan ayrılacaktı fakat teknik heyetle birlikte ortak bir karar alındı ve Fildişili yıldız Galatasaray’da kaldı.

Emre Mor: Bazı Championship ve İtalyan takımlarıyla görüşse de henüz somut bir gelişme yok

Florin Andone: Kontratı dondurulacak oyuncular arasındaydı fakat sakatlık problemlerini atlattı ve takımla beraber antrenmanlara başladı.

Jimmy Durmaz: Galatasaray’da bekleneni veremeyen İsveçli orta sahanın bazı Süper Lig kulüpleriyle görüşme halinde olduğu biliniyor.

Belhanda: Her ne kadar adı Monaco, Nice ve bazı Lig 1 takımlarıyla anılsa da Faslı futbolcu Galatasaray’dan ayrılmayacak. Yıllık maaşının yüksek olması sebebiyle Avrupa’da rağbet görmeyen Belhanda’nın Arabistan’a gitmek istememesi transferin gerçekleşmesini engelledi.