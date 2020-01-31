  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 31 Ocak 2020 Cuma 12:21
  • |
  • 31 Ocak 2020 Cuma 14:01

Galatasaray'da kaos! Almayı da beceremiyorlar göndermeyi de

Galatasaray'da kaos! Almayı da beceremiyorlar göndermeyi de

Paylaş

Yaklaşık 1 aydır stoper arayışlarına devam eden Galatasaray, transferde henüz somut bir adım atamadı.

TM Dijital Haber Merkezi

26’sında oynanan Konyaspor maçından sonra ‘Kadromuzdan ayrılacak futbolcular olacak’ açıklamaları yapmasına rağmen transferde henüz beklenen adımları atamayan Galatasaray’da kriz son dakikaya kadar sürecek gibi gözüküyor.

1 AYDIR STOPER ARAYIŞI VAR!

Ryan Babel ve Steven Nzonzi dışında herhangi bir oyuncuyla yollarını ayıramayan sarı kırmızılılarda belirsizlik devam ederken Nagatomo, Luyindama, Belhanda, Mariano gibi isimlerin hala kadroda olmaları dikkatlerden kaçmıyor. Yaklaşık 1 aydır stoper arayışlarına devam etmesine karşın henüz defans hattına takviye yapamayan Galatasaray’da yönetimin atacağı son hamleler merakla beklenirken, bazı yerli futbolcuların sürpriz takımlarla anlaşmaya yakın oldukları bildirildi.

İşte Galatasaray’daki transfer gelişmeleri

Mariano: Gönderilecek oyuncular arasındaydı, Linnes’in form olarak henüz beklenen seviyede görünmemesi Fatih Terim’i geri adım attırdı. Konyaspor maçında iyi oyunuyla göze çarpan Mariano bir de asist yaptı.

Nagatomo: Saracchi transferinden sonra yolların ayrılması bekleniyor, Serie A kapılarının kapandığı Japon futbolcu ülkesine geri dönebilir.

Luyindama: Stoper transferi yapamayan Galatasaray, Kongolu defansın sözleşmesini donduramadı.

Michael Seri: Nzonzi’yle birlikte takımdan ayrılacaktı fakat teknik heyetle birlikte ortak bir karar alındı ve Fildişili yıldız Galatasaray’da kaldı.

Emre Mor: Bazı Championship ve İtalyan takımlarıyla görüşse de henüz somut bir gelişme yok

Florin Andone: Kontratı dondurulacak oyuncular arasındaydı fakat sakatlık problemlerini atlattı ve takımla beraber antrenmanlara başladı.

Jimmy Durmaz: Galatasaray’da bekleneni veremeyen İsveçli orta sahanın bazı Süper Lig kulüpleriyle görüşme halinde olduğu biliniyor.

Belhanda: Her ne kadar adı Monaco, Nice ve bazı Lig 1 takımlarıyla anılsa da Faslı futbolcu Galatasaray’dan ayrılmayacak. Yıllık maaşının yüksek olması sebebiyle Avrupa’da rağbet görmeyen Belhanda’nın Arabistan’a gitmek istememesi transferin gerçekleşmesini engelledi.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Beşiktaş'tan Ajdin Hasic'e 4 yıllık sözleşme

title

Fenerbahçe'den Portekiz 2. Ligi'ne gitti

title

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın kazanacağı ücret belli oldu

Trabzonspor, Brezilyalı Savunma Oyuncusu Manoel Messias´ı Trabzon´a Getirdi

SPOR GÜNDEMİ

Beşiktaş transferdeki sessizliğini bomba transferle bozdu
Beşiktaş transferdeki sessizliğini bomba transferle bozdu

Beşiktaş transferdeki sessizliğini bomba transferle bozdu

Beşiktaş, Fiorentina'dan Kevin-Prince Boateng'i kiralamak için girişimlere başladı.

Galatasaray'da meşhur Ocak ayı beklentileri karşılayamadı
Galatasaray'da meşhur Ocak ayı beklentileri karşılayamadı

Galatasaray'da meşhur Ocak ayı beklentileri karşılayamadı

Yaklaşık 1 aydır stoper arayışlarına devam eden Galatasaray, transferde henüz somut bir adım atamadı.

Beşiktaş genç yıldızla 4 yıllık sözleşme imzaladı
Beşiktaş genç yıldızla 4 yıllık sözleşme imzaladı

Beşiktaş genç yıldızla 4 yıllık sözleşme imzaladı

Beşiktaş, Ajdin Hasic ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Trabzonspor'dan bir bomba transfer daha
Trabzonspor'dan bir bomba transfer daha

Trabzonspor'dan bir bomba transfer daha

Trabzonspor’un prensip anlaşmasına vardığı 33 yaşındaki stoper Manuel da Costa sabah saatlerinde Trabzon’a geldi.

Mustafa Denizli'den derbi kehaneti
Mustafa Denizli'den derbi kehaneti

Mustafa Denizli'den derbi kehaneti

Tecrübeli teknik adam Mustafa Denizli’den derbi kehaneti: “Bu maçın bütün sonuçları yüzde 33.3’tür. Nwakaeme’nin cezalı olması Trabzonspor için bir dezavantajdır. Bu karşılaşma golsüz geçmeyecek. Bu maç 0-0 bitmeyecek. Kırmızı kart dengeyi bozar.”

Ersun Yanal futbolcuları bu sözlerle motive ediyor
Ersun Yanal futbolcuları bu sözlerle motive ediyor

Ersun Yanal futbolcuları bu sözlerle motive ediyor

Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal, Süper Lig'in 20. haftasında oynayacakları Trabzonspor maçı öncesi oyuncularını 2013-14 sezonunu örnek göstererek motive ediyor: "O sezon deplasmanda elde ettiğimiz galibiyetle yükselişe geçmiş ve mutlu sona ulaşmıştık. Bu maçı da kazanırsak alacağımız 3 puan bizi farklı noktalara götürebilir"

Luyindama baskını
Luyindama baskını

Luyindama baskını

Belçika polisi, Standard Liege Başkanı Bruno Venanzi’nin evine baskın yaptı. Sebebi ise transferlerdeki usulsüzlükler... Soruşturma dosyasında G.Saraylı Luyindama’nın transferi de bulunuyor.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.