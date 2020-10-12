Galatasaray'da kamp gibi milli ara

Son maçtaki görüntüden dolayı takımına sinirlenen teknik direktör Fatih Terim, ipleri sıkı tutuyor; istediklerini yapamayan oyuncularının gözünün yaşına bakmıyor. lige verilen arada özellikle Piri rüzgarı esiyor.
Florya'daki çalışmalarda oyuncuların pestilini çıkartan ABD'li performans antrenörü, dün de fiziksel ve kondisyon ağırlıklı bir idman yaptırdı. kuvvet çalışmalarının ardından Sarı-kırmızılı oyuncuların adeta yürüyecek halleri kalmadı!
Fatih hoca, yaş ortalaması yüksek olan takımın fiziksel olarak daha üst düzeye çıkması için milli arada bu tip antrenmanlara önem vermiş durumda.
Burak Yılmaz ve Hakan Çalhanoğlu, uzatmanın son dakikalarında oyundan alınırken tepkileri canlı yayına yansıdı.
Alex, Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel'in camiaya vedası için Başkan Ali Koç'un "Şu an hiçbir kanala satmayacağız. YouTube Katıl'da yayınlamayı planlıyoruz" dediği öğrenildi.
Galatasaray ocak ayında Fernando Muslera ve Marcao ile yeni kontrat imzalamaya hazırlanıyor. Uruguaylı file bekçisinin maaşında indirime gidecek olan Sarı-Kırmızılılar, Brezilyalı stoperin 850 bin euroluk ücretine ise zam yapacak.
Fenerbahçe'de sakatlıktan yeni çıkan ve düzenli bir şekilde forma şansı bulamayan Mert Hakan Yandaş, milli arada kendine geldi. İstanbulspor ile oynanan hazırlık maçında 1 gol, 1 asistlik performans sergileyen başarılı futbolcu, teknik direktör Erol Bulut'a ‘hazırım' mesajı verdi.
Süper Lig'in ilk 4 haftasında takımını farklı formasyonlarla sahaya süren Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, İstanbulspor ile oynanan hazırlık maçında kafasındaki oyun planını ilk kez uyguladı.
Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim ve ekibi, Marcao ile bir toplantı yaparak bundan sonra daha dikkatli olmasını söyledi.