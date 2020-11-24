Galatasaray'da kaleci Fatih Öztürk eleştirilerin odağında

Galatasaray'da 3 maçlık galibiyet serisi, Kayserispor karşısında alınan beraberlikle sona erdi. sarı-kırmızılılarda sakatlığı bulunan ve koronavirüs testi pozitif çıkan Arda Turan, Younes Belhanda, Ryan Babel, Omar, Okan Kocuk ve Radamel Falcao mücadelede forma giyemedi. Galatasaray, rakibi 10 kişi kalmasına rağmen karşılaşmayı kazanamadı. Oyun ve istatiksel olarak rakibine üstünlük sağlamasına rağmen skoru alamayan sarı-kırmızılı ekip, bu sezonki 10'uncu puan kaybını yaşadı. Zirvenin 3 puan gerisinde kalan sarı-kırmızılılar haftaya da zorlu Çaykur Rizespor deplasmanına konuk olacak.
FATİH GÜVEN VERMİYOR
Galatasaray'da Okan Kocuk'un yokluğunda yeniden kaleye geçen Fatih Öztürk, eleştirilerin odağında. Kayserispor maçında da ceza sahası dışından çekilen şutta kalesini gole kapatamayan tecrübeli kaleci daha önce Gaziantep FK, Alanya ve Kasımpaşa maçlarında da uzaktan gol yemişti.
FALCAO VE DİAGNE TOPUN AĞZINDA
Galatasaray'da dün penaltıyı gole çevirse de Mbaye Diagne'nin performansı geçer not almıyor. 5 Kasım'da üst adalesinde sakatlanan ve hâlâ bu sakatlığı gerekçe gösteren Radamel Falcso da taraftarın tepkisini çeken isimlerin başında geliyor. Sarı kırmızılıların ki santrforu da topun ağzında.
BELHANDA ARANIYOR
Galatasaray adına sezonun en flaş ismi Younes Belhanda'nın yokluğu Kayseri maçında fazlasıyla hissedildi. Belhanda'nın yerine görev yapan Emre Akbaba da ilk kez bu kasar çok eleştiri toplarken, kaçırdığı yüzde yüzlük gol sebebiyle tepki aldı.
KEREM IŞIK VERDİ
Galatasaray'da dün forma şansı bulan gençlerden en çok Kerem Aktürkoğlu beğeni topladı. Genç futbolcu çok kısa süre alsa da ışık verdi. Kerem'in ilerleyen haftalarda daha çok süre alması bekleniyor.
Gençlerbirliği maçını farklı geçen Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi tatlı bir telaş yaşanıyor. Teknik Direktör Erol Bulut'u zor bir karar bekliyor.
Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut ile görüşen tecrübeli sağ bek, pazar günü sahada olmayı hedeflediğini belirtip, “Şu an hazır değilim ama o güne kadar olurum. Planlarınızı bana göre yapabilirsiniz” dedi.
Galatasaray maçında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Kayserispor kalecisi Silviu Lung'un MR'ı çekildi.
Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Milli görev için ülkesi Ekvadır'a gitmiş ve burada yapılan koronavirüs testi pozitif çıkmıştı.
Kolombiyalı golcü dün akşam fazlasıyla arandı. Sakatlığı nedeniyle Sivas'tan sonra Kayseri karşısında da forma giyemeyen Falcao'nun Rize deplasmanında takımdaki yerini alabilmesi için tüm imkanlar seferber edilecek.
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın Fenerbahçe derbisine savunmada Welinton ve Vida ile çıkmayı planlıyor.