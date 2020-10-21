Galatasaray'da kale artık Okan Kocuk'a emanet

Galatasaray kalede büyük risk aldı ve bedeli ağır oldu.Muslera’nın ağır sakatlığı sonrası yeni sezonda kaleyi 33 yaşındaki Fatih Öztürk’e emanet eden Cim-Bom’da Alanya maçından sonra gündemin 1 numaralı maddesi kaleci oldu. Muslera’nın, ocak ayında sahalara dönecek olmasından dolayı yabancı bir “yedek kaleci”yi lüks bulan Teknik Direktör Fatih Terim, Uruguaylı eldiven dönene kadar yerli ve tecrübeli bir eldiven istemişti. Bu çerçevede Kasımpaşa’dan ayrılan Fatih Öztürk’e kale teslim edildi. Fatih sezona iyi başladı ama erken tartışılan bir isim haline geldi.
Uzaktan yediği goller, yan toplardaki zaafları ve topu oyuna sokmadaki eksileri daha 5. hafta sonunda Muslera’yı arattı. Gaziantep maçında Andre’den uzaktan gol yiyen Fatih topu izlemiş ama bu durum güzel futbol ve galibiyete gölge düşürmemişti.
Rangers maçında yapılan ortaya yükselmeyen ve adeta gole davetiye çıkaran Fatih Öztürk, Kasımpaşa maçında Yusuf Erdoğan’ın uzaktan çektiği şutta da çaresiz kalmıştı. Alanya maçında ise Babacar’ın frikiğinde hatalı şekilde duran Fatih Öztürk son dakikada Davidson’un dokunuşuna da müdahalede bulunamadı.
OKAN'A DÖNECEK
Muslera’nın sakatlığından sonra geçen sezonun sonunda kaleye geçen ama yediği goller ile eleştirilen Okan Koçuk tekrar kaleye geçmeye hazırlanıyor. Fatih’in yediği hatalı goller yüzünden genç eldivene dönme kararı alan Terim bu hafta Erzurum deplasmanında değişime imza atacak.
Diğer taraftan Muslera’nın sahalara dönüş süresinin öne çekilmesi için sağlık ekibine talimat veren Teknik Direktör Fatih Terim, Uruguaylı eldivene yoğun bir program uygulanmasını söyledi.
Süper Lig'in 5. haftasında Alanyaspor'a sahasında mağlup olan Galatasaray'da bir yandan da gözler transfere çevrilmiş durumda. Devre arası kadrosunu güçlendirmek için şimdiden çalışmalara başlayan sarı-kırmızılı takım, Fatih Terim'in isteği doğrultusunda Fenerbahçe'den ayrılan yıldız isme kanca attı.
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