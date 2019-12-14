Galatasaray'da kadro dışı bırakılan Steven Nzonzi'nin yeni takımı belli oldu

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Dün akşam “antrenmandaki disiplinsiz tavırları nedeniyle süresiz kadro dışı kalan” ve Fatih Terim’in kesinlikle takımında görmek istemediği N’Zonzi’nin yeni adresi belli oldu.

FATİH TERİM REAL MADRİD MAÇINDAN SONRA ONU BİR KEZ DAHA KAZANMAK İSTEDİ

Sezon başında Fernando ve Ndiaye’nin yerini doldurması için büyük ümitlerle transfer edilen ve sözleşmesine ’16 milyon euro’luk opsiyon maddesi’ konulan Steven N’Zonzi’nin sergilediği performans Galatasaray’da büyük hayal kırıklığı yaratırken, oyuncunun gerek sahada gerekse antrenmanlarda sergilediği tavırlar Fatih Terim’in sabrını taşırdı. 6-0 biten Real Madrid karşılaşmasının ikinci yarısında oyundan alınan, daha sonra Süper Lig’de oynanan iki maçta yedek kulübesinde oturtulan Fransız orta sahaya bir şans daha veren Terim’in yine hüsrana uğradığı bildirilirken, N’Zonzi’nin tüm bunların üzerine disiplinsiz hareketleri bardağı taşıran son damla oldu.

ROMA TORİNO'YA KİRALIK OLARAK VEREBİLİR

Steven N’Zonzi’nin kadro dışı kalma haberleri İtalya’da da geniş olarak yankı bulurken, çizme basını 30 yaşındaki futbolcunun Roma’ya geri döneceğini belirtti. Paulo Fonseca'nın kadrosunda görmek istemediği N'Zonzi'nin Walter Mazzarri'nin takımı Torino'ya gönderileceği, Fransız oyuncunun Baselli, Meite, Lukic, Rincon gibi isimlerle forma savaşı vereceği bildirildi.