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  • Galatasaray'da kadro dışı bırakılan Mustafa Kapı: Bu ortamda ilerleme ihtimali görmüyorum
  • 17 Şubat 2020 Pazartesi 17:10
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  • 17 Şubat 2020 Pazartesi 17:26

Galatasaray'da kadro dışı bırakılan Mustafa Kapı: Bu ortamda ilerleme ihtimali görmüyorum

Galatasaray'da kadro dışı bırakılan Mustafa Kapı: Bu ortamda ilerleme ihtimali görmüyorum

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Galatasaray, 17 yaşındaki futbolcusu Mustafa Kapı’yı bugün kadro dışı bıraktığını açıkladı. Genç futbolcu, konuyla ilgili yakın çevresine çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Lig Radyo’nun haberine göre, Mustafa Kapı yakın çevresine şu açıklamayı yaptı:

“Amacım kontrat, para ya da Galatasaray'a saygısızlık değil. Önüm kapalı. Fenerbahçe de gündemimde değil. İlerleme ihtimali görmüyorum bu ortamda. Hedefim Avrupa'da oynamak. Kontrat uzatmama konusu tamamen budur! Ayrıca Fatih hocama saygısızlık da etmem. Bana atfedilen tweetlerin atıldığı dönemde yaşım 10...!”

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