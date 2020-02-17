Galatasaray'da kadro dışı bırakılan Mustafa Kapı: Bu ortamda ilerleme ihtimali görmüyorum

Lig Radyo’nun haberine göre, Mustafa Kapı yakın çevresine şu açıklamayı yaptı:
“Amacım kontrat, para ya da Galatasaray'a saygısızlık değil. Önüm kapalı. Fenerbahçe de gündemimde değil. İlerleme ihtimali görmüyorum bu ortamda. Hedefim Avrupa'da oynamak. Kontrat uzatmama konusu tamamen budur! Ayrıca Fatih hocama saygısızlık da etmem. Bana atfedilen tweetlerin atıldığı dönemde yaşım 10...!”
Galatasaray, Mustafa Kapı'nın sözleşme uzatma tekliflerini reddettiği gerekçesiyle kadro dışı bırakıldığını açıkladı.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, 19 Şubat Çarşamba günü saat 16.00'da basın toplantısı düzenleyecek.
Süper Lig'de kalan haftaları değerlendiren Rıdvan Dilmen, 'Tartışmasız şu an favori Trabzonspor. Fatih Terim, Kadıköy'de kazanırsa Trabzonspor kadar şansı olur. Çünkü Galatasaray, finalleri iyi oynamayı bilen bir takım.' dedi.
Galatasaray, Yeni Malatyaspor maçının son dakikalarında sakatlanarak oyundan çıkan Mario Lemina’yla ilgili açıklama yayımladı.
Galatasaray, 17 yaşındaki futbolcusu Mustafa Kapı’yı bugün kadro dışı bıraktığını açıkladı. Genç futbolcu, konuyla ilgili yakın çevresine çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Süper Lig'de 22. hafta maçları tamamlanırken şampiyonluk oranları yeniden güncellendi. Haftayı galibiyet ile kapatan ve liderliğe yükselen Trabzonspor favori pozisyonunu korudu ve oranı düştü.
Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor son dört sezonda toplamda 40 stoper oyuncusu transfer etti. 4 büyük kulüp, söz konusu transferler için 48 milyon 162 bin avro bonservis ücreti ödedi.