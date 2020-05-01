Galatasaray'da kader haftası! O oyunculardan yanıt bekleniyor

Galatasaray'da indirimler konusunda kritik tarih 11 Mayıs olarak belirlendi. Sarı Kırmızılı yönetim futbolculardan gelecek cevaba göre gelecek sezonun planlamasını yapma kararı aldı. Aslan'da gözler Falcao, Feghouli, Belhanda ve Emre Akbaba gibi sözleşmesi devam eden ve yüksek rakam alan oyuncularda olacak.

Galatasaray’da indirimler konusunda kritik tarih 11 Mayıs olarak belirlendi. Cim-Bom’da oyunculardan bu tarihe kadar dönüş yapmaları istendi. 10 gün sonra hangi futbolcuların indirime gitmeyi kabul ettiği, hangilerinin ise bundan kaçındığı ortaya çıkacak.

Sarı-kırmızılılarda şu ana kadar indirime sıcak baktığını belirten takım kaptanları Selçuk İnan ile Fernando Muslera oldu. Her iki futbolcu da yönetim tarafından yapılan teklife olumlu yanıt vermişti. Cim-Bom bütün futbolcularla karşılıklı anlaşarak yoluna devam etmeyi amaçlıyor. Şampiyonluk mücadelesi verirken oyuncuların motivasyonunun düşmesini istemeyen sarı-kırmızılılar, bu nedenle uzlaşma yolunu seçecek.

Kriz patlayabilir

Ancak oyuncuların tekliflere sıcak yaklaşmamaları durumunda kriz patlak verecek. Sarı-kırmızılılarda özellikle Falcao, Feghouli, Belhanda ve Emre Akbaba gibi sözleşmesi devam eden ve yüksek rakam alan oyuncuların vereceği yanıt merakla bekleniyor.

(MilliyetKriz patlayabilir

Ancak oyuncuların tekliflere sıcak yaklaşmamaları durumunda kriz patlak verecek. Sarı-kırmızılılarda özellikle Falcao, Feghouli, Belhanda ve Emre Akbaba gibi sözleşmesi devam eden ve yüksek rakam alan oyuncuların vereceği yanıt merakla bekleniyor.)