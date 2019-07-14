Galatasaray'da Josef de Souza sürprizi

Brezilya gazetesi Globo Esporte, Cim-Bom’un Al Ahli’den Josef’de Souza’yı resmen istediğini yazdı. Suudi Arabistan ekibinin yüksek bonservis istemesi nedeniyle Galatasaray’ın satın alma opsiyonuyla kiralama formülüne döndüğü kaydedildi. Al Ahli’nin ekonomik sıkıntıda olduğu için Josef’i kiralama formülüne sıcak bakabileceği belirtildi. 30 yaşındaki Josef’in de Türkiye’ye gelmek istediğine dikkat çekildi.

(Star)