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Galatasaray'da Josef de Souza sürprizi

Galatasaray'da Josef de Souza sürprizi

Fernando’nun İspanyol temsilcisi Sevilla’ya satılmasından sonra teknik direktör Fatih Terim orta alana üç kulvarda mücadele edecekleri için üç takviye talep etmişti. Harekete geçen Sarı-Kırmızılılar’ın kurmayları yine Terim’in isteği doğrultusunda Fenerbahçe’nin geçen sezon Al Ahli’ye sattığı Josef de Souza’nın transferi için girişimde bulundu.

Brezilya gazetesi Globo Esporte, Cim-Bom’un Al Ahli’den Josef’de Souza’yı resmen istediğini yazdı. Suudi Arabistan ekibinin yüksek bonservis istemesi nedeniyle Galatasaray’ın satın alma opsiyonuyla kiralama formülüne döndüğü kaydedildi. Al Ahli’nin ekonomik sıkıntıda olduğu için Josef’i kiralama formülüne sıcak bakabileceği belirtildi. 30 yaşındaki Josef’in de Türkiye’ye gelmek istediğine dikkat çekildi.

(Star)

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