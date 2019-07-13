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  3. Galatasaray'da istenmeyen adam Arda Turan: Bu tavır beni çok üzüyor

Galatasaray'da istenmeyen adam Arda Turan: Bu tavır beni çok üzüyor

Galatasaray'da istenmeyen adam Arda Turan: Bu tavır beni çok üzüyor

‘Arda dönsün mü?’ anketlerinde sarı-kırmızılı taraftarlar tecrübeli futbolcuyu istemediğini ortaya koyarken, teknik direktör Fatih Terim de yönetime Arda'nın planlarında yer almadığını bildirdi.

Galatasaray'da bir döneme damga vurmuş, Türk futbolunda bir futbolcunun gördüğü en yüksek seviyeye ulaşmış Arda Turan zor günler geçiriyor.

Özellikle EURO 2016 sırasında yaşanan süreçten sonra antipati toplayan tecrübeli futbolcunun Galatasaray'a dönme hayali de suya düşmüş görünüyor. Barcelona'ya giderken "Türkiye'ye dönersem sadece Galatasaray'da oynarım" diyen Arda'nın Başakşehir'e gelmesi de sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini çekmişti. Son haftaya kadar şampiyonluk kovalayan Başakşehir'e de beklenen katkıyı veremeyen tecrübeli oyuncu şu an için büyük bir boşlukta ve kariyerinin en zor günlerini yaşıyor.

"ÇOK ÜZÜLÜYORUM"

Bu sezon Galatasaray ile yeniden adı anılmaya başlayan Arda Turan, sarı-kırmızılı taraftarlarla arayı düzeltmeyi çok istiyor ancak şu an yıldız oyuncu için bu manada bir umut ışığı görünmüyor. İnternet sitelerinde "Arda dönsün mü" anketlerinden çıkan sonuç hep Arda'nın aleyhine sonuçlanıyor.

Gördüğü bu tutumu kabullenemediğini söyleyen Arda da yakın çevresine "Galatasaray'ı hep ailem gibi gördüm ama bu tavır beni çok üzüyor" diye yakınıyor. Teknik direktör Fatih Terim de Arda'nın dönüşü için kapıyı kapatmış durumda. Tecrübeli hoca yönetime Arda'nın planları arasında yer almadığını bildirip tartışmalara noktayı koydu.

(Türkiye)

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