Galatasaray'da indirimi kabul etmeyen satış listesine konacak

Koronavirüs salgını sonrası liglerin ertelenmesi ve gelirlerin durmasıyla başlayan ekonomik krizden çıkış yolu arayan Galatasaray Kulübü, oyuncu maaşlarında indirime gitme yolunu tercih etmişti. Galatasaray Yönetimi, tüm takımdan 8 Mayıs Cuma gününe kadar net bir cevap bekliyor. İndirimi kabul etmeyen oyuncuların satış listesine konulması da seçenekler arasında.

Koronavirüs salgını sonrası liglerin ertelenmesi ve gelirlerin durmasıyla başlayan ekonomik krizden çıkış yolu arayan Galatasaray Kulübü, oyuncu maaşlarında indirime gitme yolunu tercih etmişti. Bu doğrultuda futbolculara çeşitli oranlarda maaş feragatı içeren yeni teklifler mail aracılığıyla gönderildi. Menajerlerle de görüşmeler yapan Sarı-Kırmızılılar, şu ana kadar herhangi bir olumlu geri dönüş olmamasından dolayı hayal kırıklığı yaşıyor. Galatasaray Yönetimi, tüm takımdan 8 Mayıs Cuma gününe kadar net bir cevap bekliyor. İndirimi kabul etmeyen oyuncuların satış listesine konulması da seçenekler arasında.

FIFA açık kapı bırakıyor

Kulüplerin bu finansal krizde kabul edilebilir ölçülerde sözleşme indirimine gitmesine FIFA da sıcak bakıyor. Ancak futbolcularla önce anlaşma yoluna gidilmesi gerekiyor. Yazılı teklifler de bu nedenle yapıldı ve cevaplar geldikten sonra daha net adımlar atılacak. Şu ana kadar sadece kaptan Selçuk İnan fedakârlığa hazır olduğunu resmen açıkladı. Muslera ve Falcao’nun da indirime sıcak baktığı yönünde iddialar var.

Falcao’nun indirimi kabul edip etmeyeceği merakla bekleniyor

34 yaşındaki Kolombiyalı yıldız Falcao’nun, 5 milyon Euro’luk yıllık garanti maaşında indirimi kabul edip etmeyeceği merakla bekleniyor.

(Fanatik)